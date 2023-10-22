İkinci El Araç Satışlarında Sahte İlanlara Karşı Sıkı Tedbirler Yolda!

Ülkemizde bir süredir araç piyasası inişli çıkışlı devam ediyor. Son günlerde ikinci el araç piyasasındaki düşüş gündemde. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) tarafından düzenlenen 14. Ekonomi Değerlendirme Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, ikinci el araç satışlarını etkileyen önemli bir düzenleme hakkında bilgi verdi.

Bolat, Ticaret Bakanlığı'nın sektörel düzenlemeler ve yönetmeliklerle ilgili yetkisinin bulunduğunu belirterek, piyasanın adil, istikrarlı ve rekabetçi bir şekilde işlemesini sağlama sorumluluğuna vurgu yaptı.

Kimlikle Satış Dönemi Başlıyor!

Bolat, otomotiv piyasasında yaşanan çip krizinin ardından tedarik zincirlerinin kopmasının piyasada yarattığı belirsizlik sürecinin ağustos ayından itibaren azaldığını ve son iki ayda 600 bin aracın piyasaya sürüldüğünü belirtti. Bu durumun birinci el ve ikinci el araç piyasalarında bolluk ve fiyat düşüşüne yol açtığını ifade etti.

İnternet üzerinden sahte ilanlar ve sahte kimliklerle yapılan fiyat şişirmelerinin ve manipülasyonların piyasalarda ciddi sorunlara yol açtığını dile getirdi. Bu sorunu çözmek amacıyla emlak ve otomotiv sektörlerinde sınırlamalar getirdiklerini açıkladı.

Bakan Bolat ikinci el araç satışlarını düzenleyen bu sınırlamaların 1 Kasım tarihinde yürürlüğe gireceğini duyurdu.

Yeni düzenlemeye göre, ilanlardan ilan sitelerinin ve şahısların sorumlu olacağını belirten Bakan Bolat, kişilerin kimlikleriyle gerçekleştirecekleri araç alım ve satım işlemlerinde daha şeffaf bir ortamın oluşmasını hedeflediklerini ifade etti. Bu adımın sahte ilanlar ve manipülasyon faaliyetleriyle mücadelede önemli bir adım olduğunu vurguladı.

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