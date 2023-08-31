İkinci El Araç ve Gayrimenkul Satışlarına Yönelik Yeni Düzenleme!

Son dönemde sıklıkla karşılaştığımız ikinci el araç ve gayrimenkul satışlarında yapılan düzenlemelere bugün bir yenisi daha eklendi.

Resmî Gazete'de yayımlanmasıyla hayata geçirilen yeni kararlara göre artık ilan sitelerinde kimlik gizlenerek sahte hesaplar üzerinden ilan açılamayacak. Kişiler yalnızca kendilerine ait olduğu doğrulanmış hesaplardan ilan yayınlayabilecek.

İlan sitelerinin tamamı bu düzenlemeye uyacak şekilde ilan denetimi yapmakla yükümlü olacak ve bu kurala uymayan her ilan için 10 bin TL ila 100 bin TL arasında ceza kesilecek.

Hangi Maddelerde Değişikliğe Gidildi?

Resmî Gazete'de yayımlanmasıyla değiştirilen maddeler şu şekilde:

Başkalarına ait ikinci el motorlu kara taşıtlarının satışına yönelik ilanlara elektronik ortam sağlayan gerçek veya tüzel kişiler aşağıdaki hususlara uymakla yükümlüdür:

Gerçek kişinin adı, soyadı ve T.C. kimlik numarası ya da yabancı kimlik numarası ile telefon numarasını; tüzel kişinin unvan ve telefon numarasını üyelikten veya ilanın yayımlanmasından önce doğrulamak. Doğrulanmış bilgilerin güncelliğini korumak ve bu bilgileri saklamak.

İlana konu taşıtın ilan veren üyeye veya bu üyenin gerçek kişi olması halinde birinci ve ikinci derece kan hısımlarına veya eşine ait olduğunu ya da ilanı veren üyenin ilana konu taşıt sahibi tarafından yetkilendirildiğini ilanı yayımlamadan önce doğrulamak.

Piyasa yapısını bozucu veya tüketiciyi yanıltıcı ilanları önlemeye yönelik tedbirleri almak, etkin ve sürdürülebilir rekabet şartlarının ve tüketicinin korunması amacıyla Bakanlıkça alınan tedbirlere uymak.

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