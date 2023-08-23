Ticaret Bakanlığı Togg İlanlarına Yönelik Harekete Geçti: Müsamaha Gösterilmeyecek!

Ticaret Bakanlığı, Togg otomobillerinin satış platformlarında şişirilmiş fiyatlarla satılmasıyla ilgili endişeleri gidermek üzere harekete geçti.

Bakanlık, Togg'ların gerçek değerinin üzerinde satılmasına müsamaha gösterilmeyeceğini vurgularken, Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg ile ilgili bazı reklamlar ve otomotiv sektörüne yönelik alınan diğer karar ve tedbirlerle ilgili kanun ihlalleri ve şikâyetler olduğunu kaydetti.

Togg ve Yasa Dışı Otomobil İlanlarına Sıkı Denetimler Gerçekleştiriliyor

Bakanlık, ikinci el araçlara aşırı fiyat biçilmesi, yeni araçların stoklanması, yeni araçlar için ekstra para talep edilmesi veya aksesuar dâhil etme bahanesiyle fiyatların şişirilmesi gibi uygulamalarla mücadele etmek için sıkı denetimler gerçekleştirdi.

Bu çabalar sonucunda yasa dışı otomobil ilanlarında %95 oranında azalma kaydedildiğini belirten Bakanlık, bu alanda faaliyetleri takip etmeye devam edeceklerinin altını çizdi.

"Küresel markamızın itibarını zedeleyecek girişimlere göz yumulmayacaktır. Üretim bandından inip tüketicisiyle buluşan milli teknolojimizin eseri Togg, otomotiv piyasasında fiyatların dengeye oturması için çok önemli yerli bir araç olmasının yanında, fırsatçıların basit oyunlarına alet edilemeyecek önemde stratejik bir değerimizdir. Otomobil sektörünün lokomotifi olma yolunda büyük yol kat eden Togg ile ilgili manipülatif ve aldatıcı girişimler hakkında Ticaret Bakanlığımız tarafından gerekli hukuki müeyyideler kararlılıkla uygulanacak, caydırıcı tedbirler süratle alınacaktır."

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.