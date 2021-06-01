İkinci El Araçların Sigorta Ücretleri Neden Arttı?

İkinci el araçların sigorta ücretleri arttı. Peki, sigorta ücretlerinde meydana gelen bu artışın sebebi nedir? İstanbul Sigorta Acenteleri Derneği Onursal Başkanı Turusan Bağcı, merak edilen soru ile ilgili oldukça önemli bir açıklama yaptı. Bağcı tarafından yapılan açıklamaya dair merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

İkinci El Araçların Sigorta Ücretleri Neden Değişti?

İkinci el otomobillerin sigorta fiyatlarında artış yaşandı. Çok sayıda vatandaş, bu fiyat artışında hangi faktörün önemli bir rol oynadığını merak ediyordu. İstanbul Sigorta Acenteleri Derneği Onursal Başkanı Turusan Bağcı, konu ile ilgili bir açıklama yaparak insanların kafasında oluşan soru işaretlerini giderdi.

Trafik sigortası yapılırken pek çok faktör ücretin değişmesine neden olabiliyor. Bu faktörlerin ilk sırasında ise otomobilin değeri yer alıyor. Turusan Bağcı tarafından yapılan açıklamaya göre ikinci el araçlarda yaşanan fiyat artışı sigorta ücretlerinin de fiyatını etkiledi. Sıfır otomobillerde durumun daha farklı olduğunu söyleyen Bağcı, sıfır araçların sigorta primlerinin daha düşük olduğunun altını çizdi.

Milliyet'ten Derin Gökçe'nin haberine göre İstanbul Sigorta Acenteleri Derneği Onursal Başkanı Turusan Bağcı, "İkinci el araç fiyatları yükseldiği için ona endeksli sigorta fiyatları da artış gösterdi. Sıfır arabalarda ise durum daha farklı" ifadelerine yer verdi ve sözlerine şu şekilde devam etti:

"Sıfır araçların sigorta primleri daha düşük. Sigorta şirketleri sıfır araçlara düşük primli fiyat veriyor. Nedeni ise sıfır araçlarda kaza oranı çok düşük. Vatandaş yeni aldığı için çok daha dikkatli kullanıyor."

Turusan Bağcı tarafından aktarılan bilgilere göre sigorta fiyatlarının belirlenmesinde araç değer listesi baz alınıyor. Bağcı, konu ile ilgili olarak "İkinci el bir araca sigorta için fiyat verilirken, araç değer listesi baz alınır. Bir diğer adıyla piyasa rayiç değeri baz alınır ve bu fiyatlar devamlı güncellenir" sözlerini kullandı.

Taksitli trafik sigortası satışlarının önemli ölçüde arttığını belirten Bağcı, "Kredi kartı kullanımı trafik sigortasında neredeyse yüzde 90'a kadar çıktı. Pandemi nedeniyle bu oran çok çok fazla arttı" diye konuştu.

Firmaların vatandaşlara ödediği değer kaybı tazminatlarının bu dönemde yaklaşık olarak yüzde 10 oranında arttığını ifade eden Bağcı, " 2021 yılında sigorta yaptıranların sayısı 2020'ye göre normale döndü diyebiliriz ancak halen yatan arabalar var. Okul servisleri gibi. O kategoride sigortalanmama görüyoruz ama diğer bütün araçlarda normale döndük diyebiliriz" dedi.