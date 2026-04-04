Yerli Otonom Otobüs Trafiğe Çıktı! Karsan e-ATAK’a Sürücüsüz Onay Çıktı!

Türkiye’nin otonom araç projeleri Avrupa’da hızla yayılmaya devam ediyor. Bu kapsamda Karsan tarafından geliştirilen Otonom e-ATAK modeli, Fransa’da gerçekleştirilen kapsamlı test sürecinin ardından açık trafikte sürücüsüz operasyon gerçekleştirme yetkisi aldı. Paris’te yürütülen proje kapsamında araç gerçek şehir koşullarında uzun süreli testlerden geçirildi. İşte otonom Karsan e-ATAK ve detaylar...

Karsan tarafından yapılan açıklamaya göre Otonom e-ATAK Fransa’nın Paris kentinde RATP Group ile yürütülen 6 aylık kapsamlı test sürecini başarıyla tamamladı. Bu süreçte araç gerçek trafik ortamında araçlar ve yayalarla birlikte günlük ortalama 5 saatlik operasyon gerçekleştirdi. Testler boyunca yaklaşık 3 bin kilometre otonom sürüş yapılırken sistemin şehir içi kullanım kabiliyeti detaylı şekilde değerlendirildi.

Proje kapsamında araç ayrıca Fransa’nın önde gelen otomotiv test ve sertifikasyon kuruluşlarından UTAC tarafından teknik doğrulama süreçlerinden geçirildi. Testlerin başarıyla tamamlanmasının ardından Fransa Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı DGEC tarafından ülke genelinde otonom mobilite test onayı verildi.

Bu onayla birlikte Otonom Karsan e-ATAK, Fransa’da açık trafikte sürücüsüz operasyon gerçekleştirme yetkisi kazandı. Yani bundan sonraki süreçte Fransa'da toplu taşıma için sürücüsüz Türk otobüsleri kullanılabilecek. İlerleyen günlerde şartların da olgunlaşması ile birlikte Türkiye'de de kullanılması muhtemel.

Karma Trafikte Yüzde 98 Başarı Oranı Yakalandı!

Karsan CEO’su Okan Baş tarafından yapılan açıklamada aracın yoğun şehir trafiğinde farklı sürüş senaryolarında test edildiği belirtildi. Otonom e-ATAK; karma trafik koşullarında navigasyon, duraklara hassas yanaşma, trafik ışıklarıyla etkileşim ve kavşak yönetimi gibi kritik senaryolarda aktif olarak kullanıldı.

6 ay süren test süreci boyunca aracın sürücü müdahalesi olmadan yüzde 98 başarı oranıyla otonom sürüş gerçekleştirdiği açıklandı. Bu sonuç, aracın gerçek şehir koşullarında operasyonel olarak kullanılabilecek seviyeye ulaştığını gösteren önemli bir veri olarak değerlendiriliyor. Paris’in yoğun hatlarından birinde gerçekleştirilen testler, sistemin yüksek güvenilirlik oranını ortaya koydu.

Editörün Yorumu

Karsan’ın Fransa’da açık trafikte sürücüsüz operasyon yetkisi alması Türk otomotiv sanayisi açısından önemli bir gelişme olarak öne çıkıyor. Özellikle Avrupa’da gerçek trafik koşullarında test izni alınması otonom toplu taşıma teknolojilerinin ticarileşmesi adına kritik bir adım niteliğinde. Bu gelişme Karsan ile birlikte Türk sanayisinin global otonom mobilite pazarındaki konumunu güçlendirebilir.

