Elektrikli Otomobil Sahiplerine Kötü Haber! Elektriğe Yüzde 25 Zam Geldi

Elektrik tarifelerine yapılan zam elektrikli otomobil kullanıcılarını da yakından ilgilendiriyor. Açıklanan yeni tarifeye göre mesken abonelerine uygulanan elektrik fiyatları yüzde 25 oranında artırıldı. Sanayi elektriğinde ise yüzde 5,8’lik artış yapıldı. Bu gelişme özellikle aracını evden şarj eden elektrikli otomobil sahipleri için kullanım maliyetlerinin yükselmesi anlamına geliyor. Peki elektrik zammı sonrası evde araç şarj maliyeti ne kadar oldu? İşte detaylar...

Elektriğe Ne Kadar Zam Geldi?

Yeni düzenlemeye göre konut abonelerine uygulanan elektrik tarifesi yüzde 25 oranında artırıldı. Bu artış doğrudan evde elektrikli otomobil şarj eden kullanıcıları etkiliyor. Zira elektrikli araç sahiplerinin önemli bir bölümü araçlarını ev tipi AC şarj ile gece saatlerinde dolduruyor.

Bu nedenle mesken tarifesindeki artış kilometre başına enerji maliyetinin de yükselmesine neden oluyor. Sanayi elektriğine yapılan yüzde 5,8’lik artış ise dolaylı olarak halka açık hızlı şarj istasyonlarını etkileyebilir. Şarj operatörlerinin elektrik maliyetlerinin artması durumunda DC hızlı şarj fiyatlarında da ilerleyen dönemde güncelleme yapılması ihtimali bulunuyor.

Evde Elektrikli Araç Şarj Maliyeti Ne Kadar Oldu?

Elektrikli otomobillerde ev şarj maliyeti, batarya kapasitesine göre değişiklik gösteriyor. Türkiye’de yaygın olarak satılan elektrikli araçların batarya kapasitesi genellikle 55 kWh ile 80 kWh arasında bulunuyor. Bu aralık baz alınarak yapılan hesaplamaya göre zam sonrası maliyetler şu şekilde değişti:

60 kWh bataryalı bir elektrikli otomobil için:

Zam öncesi tam dolum: yaklaşık 150 TL

Zam sonrası tam dolum: yaklaşık 187 TL

Artış: yaklaşık 37 TL

80 kWh bataryalı bir model için:

Zam öncesi tam dolum: yaklaşık 200 TL

Zam sonrası tam dolum: yaklaşık 250 TL

Artış: yaklaşık 50 TL

Bu hesaplama ev tipi şarj kullanımına göre ortalama değerler baz alınarak yapılmıştır. Gerçek maliyet elektrik tarifesine ve aracın verimliliğine göre değişiklik gösterebilir.

100 Kilometre Başına Maliyet Ne Kadar Oldu?

Elektrikli otomobillerde ortalama tüketim 100 kilometrede 14-17 kWh aralığında bulunuyor. Bu değer baz alındığında evde şarj maliyetinin kilometre başına da arttığı görülüyor.

Zam öncesi:

100 km maliyet: yaklaşık 37 TL

Zam sonrası:

100 km maliyet: yaklaşık 46 TL

Yapılan zam sonrası elektrikli otomobil kullanıcılarının kilometre başına enerji maliyetinde yaklaşık yüzde 25’lik artış oluştu. Buna rağmen elektrikli araçların kullanım maliyeti hâlâ benzinli ve dizel modellere kıyasla daha düşük seviyede kalmaya devam ediyor.

Elektrik tarifesine gelen bu artış, elektrikli otomobillerin toplam sahip olma maliyetini yeniden gündeme getirirken, evde şarj avantajının devam ettiği ancak maliyet farkının bir miktar azaldığı görülüyor. Özellikle büyük bataryalı modellerde tam dolum maliyetinin daha belirgin şekilde yükseldiği dikkat çekiyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.