Togg Fiyat Listesi Güncellendi! T10X ve T10F Fiyatları Belli Oldu

Togg Nisan 2026 fiyat listesini açıkladı. Paylaşılan yeni listeye göre hem T10X hem de T10F modellerinde fiyatlar büyük ölçüde sabit kalırken bazı versiyonlarda küçük değişiklikler dikkat çekti. Özellikle başlangıç fiyatlarının sınırlı şekilde yeniden belirlenmesi markanın fiyat politikasını Nisan ayı özelinde de koruduğunu gösteriyor. İşte Togg Nisan 2026 fiyat listesi ve donanım detayları...

Togg T10X ve T10F Nisan 2026 Fiyat Listesi

Nisan 2026 itibarıyla Togg modellerinin başlangıç fiyatları şu şekilde açıklandı:

T10X başlangıç fiyatı: 1.869.048 TL

T10F başlangıç fiyatı: 1.884.980 TL

Mart ayına göre fiyatlarda çok sınırlı bir değişim olduğu görülüyor. Bu durum, Nisan ayında büyük bir zam yapılmadığını ortaya koyuyor. Yapılan değişiklikler her iki model de 1000 TL civarlarında bir fiyat düşüşü olarak kaydedildi. Mart ayında T10X modelinin başlangıç fiyatı 1.870.000 TL iken Nisan ayı itibariyle 1.869.048 TL belirlendi. T10F modelinde ise mart ayında 1.886.000 TL olan fiyat şu anda 1.884.980 TL olarak listelendi.

Nisan 2026 Togg T10F Fiyatları Ne Kadar?

T10F modelinin donanım ve menzil seçeneklerine göre fiyatları şu şekilde:

V1 RWD Standart Menzil — 1.884.980 TL

V1 RWD Uzun Menzil — 2.195.600 TL

V2 RWD Uzun Menzil — 2.370.930 TL

V2 4More — 3.217.857 TL

T10F, sedan formuna yakın tasarım dili ve uzun menzil seçenekleriyle öne çıkıyor. Model, özellikle elektrikli altyapısı ve aerodinamik gövde yapısıyla günlük kullanımın yanı sıra uzun yol ihtiyaçlarına da hitap ediyor.

Nisan 2026 Togg T10X Fiyatları Ne Kadar?

T10X modelinin Nisan 2026 fiyat listesi şu şekilde:

V1 RWD Standart Menzil — 1.869.048 TL

V1 RWD Uzun Menzil — 2.179.668 TL

V2 RWD Uzun Menzil — 2.371.000 TL

V2 4More Obsidiyen — 3.218.057 TL

T10X, SUV formu, geniş iç hacmi ve yüksek sürüş pozisyonuyla markanın en çok tercih edilen modeli olarak öne çıkıyor. Farklı menzil seçenekleri sayesinde kullanıcılar ihtiyaçlarına göre tercih yapabiliyor.

Togg T10F Opsiyon Listesi Fiyatları Fiyatları Ne Kadar?

Teknoloji ve Konfor Paketi (V1) — 40.000 TL

Kış Paketi (V2) — 30.000 TL

Akıllı Destek Paketi (V2) — 30.000 TL

19 İnç Jantlar (V1) — 40.000 TL

Krem Renkte Vegan Deri Koltuklar (V2) — 50.000 TL

Krem Renkte Vegan Deri Koltuklar (V2 4More) — 66.000 TL

Panoramik Cam Tavan (V1, V2) — 50.000 TL

Meridian Premium Ses Sistemi (V2) — 50.000 TL

Siyah Tavan ve Yan Aynalar (V2) — 50.000 TL

Togg T10X Opsiyon Listesi Fiyatları Ne Kadar?

19 İnç Jantlar (V1) — 40.000 TL

Teknoloji ve Konfor Paketi (V1) — 50.000 TL

Kış Paketi (V2) — 25.000 TL

Akıllı Destek Paketi (V2) — 30.000 TL

22 kW AC Şarj Kapasitesi (V1, V2) — 40.000 TL

Panoramik Cam Tavan (V1, V2) — 65.000 TL

Meridian Premium Ses Sistemi (V2) — 65.000 TL

Obsidiyen Tasarım Paketi (V2 4More) — 100.000 TL

Bunun yanında geçtiğimiz günlerde Togg ön sipariş süreciyle de ilgili bir güncelleme yapıldı. Bu kapsamda bir Togg sahibi olmak isteyen kullanıcılar artık 100 bin TL yerine 150 bin TL ön sipariş bedeli ödemek durumunda. Togg konuyla ilgili olarak ön sipariş süreçlerindeki iptal sayısını azaltmak adına böyle bir karar alındığını bildirdi.

Editörün Yorumu

Togg’un Nisan 2026 fiyat listesinde büyük bir artış görülmemesi dikkat çekiyor. Özellikle başlangıç fiyatlarının sabit kalması, markanın rekabetçi konumunu korumayı hedeflediğini gösteriyor. Bu noktada Togg Nisan kampanyası kapsamında sunulan finansman desteği sayesinde tüketiciler için farklı kolaylıklar da sunuluyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...