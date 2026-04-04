Türkiye'de En Çok Satılan Hafif Ticari Araçlar: Fiat'tan Büyük Başarı!

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) otomobil satışlarına dair bir rapor paylaştı. Bununla beraber Türkiye'de en çok satılan hafif ticari araçlar belli oldu. Rapora göre Fiat geçtiğimiz ay önemli bir başarı elde etti. Listede Ford, Volkswagen, Peugeot, Citroen ve KG Mobility dahil pek çok markanın arabaları bulunuyor.

Türkiye'de Mart 2026'da En Çok Hangi Hafif Ticari Araçlar Satıldı?

Fiat Doblo Combi: 2.584 adet Ford Tourneo Courier: 2.384 adet Citroen Berlingo: 1.665 adet Ford Transit Kamyonet: 1.278 adet Opel Combo: 1.143 adet Peugeot Rifter: 1.133 adet Ford Transit Van: 886 adet Volkswagen Caddy: 883 adet Fiat Scudo: 859 adet Toyota Hilux: 580 adet

Rapora göre zirvede konumlanan Fiat Doblo Combi, ocak ayında 2.584 satış adedine ulaşmayı başardı. Bu otomobili 2.384 satış adedi ile Ford Tourneo Courier takip etti. Üçüncü sırada 1.665 satış adedine sahip olan Citroen Berlingo, dördüncü sırada ise 1.278 satış adedine sahip olan Ford Transit Kamyonet bulunuyor.

Opel Combo, 1.143 satış adediyle beşinci sırada konumlandı. Bu otomobili 1.133 satış adediyle Peugeot Rifter takip etti. Yedinci sırada 886 satış adedine sahip olan Ford Transit Van, sekizinci sırada ise 883 satış adedine sahip olan VolksWagen Caddy yer aldı. Dokuzuncu sırada bulunan Fiat Scudo ise geçtiğimiz ay 859 adet satıldı.

En Çok Hafif Ticari Araç Satan Markalar Hangileri? (Mart 2026)

Ford: 5.825 adet Fiat: 5.060 adet Citroen: 2.261 adet Opel: 1.866 adet Peugeot: 1.689 adet Volkswagen: 1.373 adet Toyota: 1.157 adet Mercedes-Benz: 934 adet Renault: 899 adet KG Mobility: 447 adet

Ford, 2026 yılının mart ayında en çok hafif ticari araç satan marka oldu. şirket, Türkiye'de bu dönemde 5 bin 825 adet hafif ticari araç sattı. Bu markayı 5 bin 60 satış adediyle Fiat takip etti. Üçüncü sırada 2 bin 261 satış adediyle Citroen, dördüncü sırada ise 1.866 satış adediyle Opel yer aldı.

Beşinci sırada 1.689 satış adedine sahip olan Peugeot, altıncı sırada ise 1.373 satış adedine sahip olan Volkswagen bulunuyor. Bu markaları 1.157 satış adediyle Toyota takip etti. Mercedes-Benz ise 934 satış adediyle altıncı sırada konumlandı. Listede ayrıca Renault ve KG Mobility dahil olmak üzere pek çok marka da bulunuyor.

2026'nın İlk Çeyreğinde En Çok Satılan Hafif Ticari Araçlar Hangileri?

Fiat Doblo Combi: 5.972 adet Ford Tourneo Courier: 4.901 adet Citroen Berlingo: 3.528 adet Peugeot Rifter: 3.016 adet Ford Transit Kamyonet: 3.012 adet Opel Combo: 2.835 adet Volkswagen Caddy: 2.536 adet Ford Transit Van: 2.145 adet Fiat Scudo: 1.953 adet Toyota Hilux: 1.706 adet

ODMD tarafından paylaşılan rapora göre 2026 yılının ilk çeyreğinde en çok satılan hafif ticari araç Fiat Doblo Combi yer aldı. Bu araç, bu dönemde 5 bin 952 satış adedine ulaştı. İkinci sırada 3 bin 528 satış adedine sahip olan Ford Tourneo Courier, üçüncü sırada ise 3 bin 16 satış adedine sahip olan Peugeot Rifter bulunuyor.

Ford Transit Kamyonet, 3 bin 12 satış adediyle beşinci sırada konumlandı. Altıncı sırada 2 bin 835 satış adedine sahip olan Opel Combo, yedinci sırada ise 2 bin 536 satış adedine sahip olan Volskwagen Caddy bulunuyor. Bu otomobilleri Ford Transit Van, Fiat Scudo ve Toyota Hilux takip etti.

Editörün Yorumu

Mart ayının hafif ticari araç verilerine baktığımda insanların hem iş hayatında kullanabilecekleri hem de hafta sonu ailece seyahat edebilecekleri araçları tercih ettiğini söyleyebilirim. Dolayısıyla listenin en başında Fiat Doblo Combi ve Ford Tourneo Courier'in olması şaşırtıcı değil. Bunların yanı sıra Citroen Berlingo, Opel Combo ve Peugeot Rifter'ın da üst sıralarda yer alması, bu tarz çok amaçlı araçlara talebin yüksek olduğunu gösteriyor.