iPhone Kullanıcıları Eski Cihazlarını Ne Yapıyor? İşte Veriler

Son yıllarda teknolojinin hızla ilerlemesi, elektronik cihazları adeta yeni nesil yatırım araçlarına dönüştürdü. Bu dönüşümün en çarpıcı örneklerinden biri ise şüphesiz iPhone modelleri. Ülkemizde döviz kurlarının sürekli yükselmesi ve enflasyonun etkisiyle ikinci el iPhone’lar oldukça yüksek fiyatlara alıcı buluyor. Ancak kısa süre önce yayımlanan bir rapor, bu durumun yalnızca Türkiye’ye özgü olmadığını ve oranın giderek arttığını gözler önüne seriyor. İşte ayrıntılar...

Yeni iPhone Satın Alanların Çoğu Eski Cihazını Satıyor

ABD merkezli pazar araştırma şirketi CIRP (Consumer Intelligence Research Partners), kısa süre önce insanların neden yeni bir iPhone satın aldığını inceleyen bir araştırma yayımladı. Sonuçlara göre Apple Intelligence bu karar üzerinde beklenildiği kadar etkili değil. CIRP şimdi de kullanıcıların yeni bir iPhone’a geçtikten sonra eski cihazlarını ne yaptığını araştırdı.

Yayımlanan verilere göre geçtiğimiz yıl yeni bir iPhone alan kullanıcıların yüzde 49’u yani neredeyse yarısı, eski telefonlarını ya sattı ya da takas etti. Bu oran 2020 yılında yüzde 43 seviyesindeydi. Bu artış, ikinci el iPhone pazarının güçlendiğini ve eski cihazları değerlendirme fikrinin artık daha cazip hale geldiğini gösteriyor. Bu noktada özellikle bazı ülkelerde operatörlerin sunduğu takas kampanyaları ve cazip tekliflerin de bu yükselişte önemli rol oynadığını belirtelim.

Diğer yandan kullanıcıların yüzde 37’si ise eski telefonlarını yedek olarak kullanmak ya da ihtiyaç duyulursa bir arkadaşına veya aile üyesine vermek için sakladığını belirtti. Bu oran da 2020’de yüzde 44’tü, yani bu tercihte hafif bir düşüş söz konusu. Geriye kalan yüzde 14’lük kesim ise eski cihazlarının kaybolduğunu, çalındığını ya da kullanılamayacak derecede bozulduğunu ifade etti.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Siz eski akıllı telefonunuzu nasıl değerlendiriyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.