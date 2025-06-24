iPhone 17 Pro, Bu Özelliğiyle En Zor Oyunları Bile En Yüksek Ayarlarda Çalıştırabilecek

Apple, iPhone 17 serisiyle birlikte mobil oyun deneyimini bir üst seviyeye taşıyacak yenilikçi bir değişiklik yapmaya hazırlanıyor. İddialara göre, iPhone 17 Pro modeli yoğun işlem gücü gerektiren anlarda bile serin kalmasını sağlayan gelişmiş bir buhar odacıklı soğutma sistemiyle donatılacak.

Uzun süredir teknoloji kulislerinde konuşulan bu özellik, kısa bir süre önce netleşti. Sektörel kaynaklar, iPhone 17 Pro’ya entegre edilecek soğutma sistemine ait ilk görselleri sosyal medyada paylaştı. Peki, bu yeni buhar odacıklı sistem kullanıcılara hangi avantajları sunacak? İşte detaylar!

Buhar Odacıklı Soğutma Sistemi iPhone 17 Pro'yu Soğuk Tutacak

iPhone'ların halihazırda oyun deneyiminde rakiplerine benzer bir performans sunduğunu söylemek mümkün; ancak yüksek işlem gücü gerektiren oyunlar sırasında cihazın aşırı ısınması uzun süredir eleştiriliyordu. Sızdırılan bilgilere göre, iPhone 17 Pro modelinde bu soruna çözüm olarak Vapor Chamber (VC) adı verilen buhar odacıklı bir soğutma sistemi kullanılacak.

Yeni soğutma sistemi sayesinde cihazın, oyun oynarken veya yoğun çoklu görevlerde daha az ısınması ve böylece daha yüksek performans sunması bekleniyor. Özellikle üst segment Android cihazların ve Samsung Galaxy S25 Ultra gibi rakip modellerin bu tür sistemlere sahip olduğu düşünüldüğünde, Apple için yeni buhar odacıklı soğutma sisteminin önemli bir ilk adım olacağı söylenebilir.

Buhar odacıklı soğutma sistemi, ince ve kapalı metal bir odacıkta bulunan sıvının buharlaşıp, cihazın iç yüzeyine yayılarak ısıyı dağıtması prensibiyle çalışıyor. Ardından bu buhar tekrar yoğunlaşarak sıvıya dönüşüyor ve bu döngü sürekli tekrarlanarak cihazın serin kalması sağlanıyor.

Bu yöntem, özellikle uzun süreli oyun oturumlarında iPhone 17 Pro’nun aşırı ısınmasını önleyerek A19 Pro çipin performansını yüksek seviyede tutmasına olanak tanıyacak. Aynı zamanda cihazın bu sistem sayesinde pil ömrü alanında daha avantajlı olacağı bildiriliyor.

iPhone 17 Pro Özellikleri

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre, iPhone 17 modeli 8 GB RAM ve A19 işlemcisiyle gelecek. Cihaz, 120Hz yenileme hızına sahip Super Retina XDR OLED ekranıyla üstün bir görüntü deneyimi sunacak.

Arka tarafta 48 megapiksel ana kamera ve 12 megapiksel ultra geniş açılı kamera yer alırken, ön yüzde ise 24 megapiksel çözünürlüğünde güçlü bir selfie kamerası bulunacak. Yeni telefonun eylül ayında tanıtılması bekleniyor.

Peki siz iPhone 17 Pro'da kullanılacak buhar odacıklı soğutma sistemi hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...