İkinci El Otomobil Fiyatlarına Yeni Zam Yolda: Açıklama Geldi!

İkinci el otomobil fiyatlarına bu ay içerisinde yeni zam gelebilir. Oto Merkezi CEO'su Muhammed Ali Karakaş, haziran ayının sonuna kadar yüzde 4 ila yüzde 6 civarında fiyat artışı öngördüklerini söyledi. Yapılan açıklamaya dair detaylar haberimizde.

İkinci El Otomobil Fiyatlarına %4 ila %6 Oranında Zam Gelebilir

Ekonomim'deki habere göre Oto Merkezi CEO'su Muhammed Ali Karakaş, ikinci el otomobil piyasası hakkında önemli bir açıklamada bulundu. Karakaş, kurdaki değişime bağlı olarak sıfır otomobillere gelen yüzde 7 ila yüzde arası zamların, ikinci piyasasına da yansımaya başladığını ifade etti.

Dijital bir piyasa olduğu için özellikle ilan sitelerine fiyat yansımalarının artık 24 saati bulmadığını söyleyen Karakaş, Kurban Bayramı'nın etkisi, kiralama sezonunun açılması, yaz aylarına giriş ve araç tedarikinde ortaya çıkan sorunlara paralel olarak haziranın son haftasına kadar 2. el arabalarda %4 ile %6 arasında fiyat artışı öngördüklerini açıkladı.

Döviz kurunun seyrine bağlı olarak araç satışında farklı eğilimler olabileceğini ifade eden Karakaş, kurdaki hızlı yükseliş devam ederse birçok kişinin araç satışını askıya alıp beklemeye geçebileceğini belirtti.

Oto Merkezi CEO'su Karakaş yaptığı açıklamada "İkinci el otomobil pazarında yıl sonunda 7.5 milyon adetin üzerinde bir satış beklentimiz var" ifadelerini de kullandı.