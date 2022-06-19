2. Nesil AirTag Yolda Olabilir

Nesnelerin İnterneti kavramının son üyelerinden biri olan AirTag, kullanıcılar tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı. Çanta, telefon, cüzdan veya anahtarlık gibi birçok eşyaya takılabilen AirTag'ler, kaybolan eşyalarınızı bulmanıza yardımcı oluyor. Kompakt tasarımı, uygun fiyatı ve işlevselliği sayesinde yüksek satış rakamlarına ulaşan cihazın ikincisi yolda olabilir.

Satış rakamlarının ve teslimatların bu hızla devam etmesi sonunda ikinci nesil AirTag'lerin üretilebileceğini belirten analist Ming-Chi Kuo, takı güvenlik sistemlerinin dünyada artış göstereceğini düşünüyor.

2021 yılında 20 milyon satış rakamına ulaşan AirTag'lerin 2022 sonuna kadar 35 milyona ulaşması bekleniyor.

2. Nesil AirTag'lerin Tahmini Özellikleri

Bir ürünü piyasaya sürdükten sonra gelecek nesillerde ufak dokunuşlarla onu daha iyi hale getirme politikasını izleyen Apple, AirTag konusunda kullanıcıların geri dönüşlerine fazlasıyla önem veriyor. İşte 2. Nesil AirTag'de olması beklenen bazı özellikler:

Anahtar Deliği: Benzerleri Samsung SmartTag, Tile Pro gibi ürünlerin aksine AirTag'de anahtar deliği bulunmuyor. Cihazı anahtarlık gibi eşyalara takabilmeniz için ekstra ürünler almanız gerekiyor. Kullanıcılar Apple'dan bu konuda bir yenilik bekliyor.

Benzerleri Samsung SmartTag, Tile Pro gibi ürünlerin aksine AirTag'de anahtar deliği bulunmuyor. Cihazı anahtarlık gibi eşyalara takabilmeniz için ekstra ürünler almanız gerekiyor. Kullanıcılar Apple'dan bu konuda bir yenilik bekliyor. Farklı Boyutlar: AirTag tek bir boyut seçeneği ile piyasaya sürüldü. Fakat kullanıcılar farklı eşyalara AirTag bağlamak için farklı boyutlar olması gerektiğini düşünüyor.

AirTag tek bir boyut seçeneği ile piyasaya sürüldü. Fakat kullanıcılar farklı eşyalara AirTag bağlamak için farklı boyutlar olması gerektiğini düşünüyor. Kaybetme Engelleyici: AirTag kaybolan eşyaları bulmada çok iyi. Şu an eksik olduğu konu ise eşyayı kaybetmeden önce tespit edebilmek. Apple ikinci nesilde eşyadan belli bir uzaklığa ulaşıldığında aktif hale gelen kayıp sinyali ekleyebilir.

AirTag kaybolan eşyaları bulmada çok iyi. Şu an eksik olduğu konu ise eşyayı kaybetmeden önce tespit edebilmek. Apple ikinci nesilde eşyadan belli bir uzaklığa ulaşıldığında aktif hale gelen kayıp sinyali ekleyebilir. Hassas Bulma Ayarı: Eğer evin içinde bir şey kaybederseniz, Find My uygulaması iPhone'un ultra geniş açılı kamerası devreye girerek AirTag'i bulmanızı sağlıyor. Fakat bu uygulama 3 metreye kadar yeterince hassas çalışmıyor. Apple'dan hassasiyet noktasında yeni bir özellik bekleniyor.

Eğer evin içinde bir şey kaybederseniz, uygulaması iPhone'un ultra geniş açılı kamerası devreye girerek AirTag'i bulmanızı sağlıyor. Fakat bu uygulama 3 metreye kadar yeterince hassas çalışmıyor. Apple'dan hassasiyet noktasında yeni bir özellik bekleniyor. Güvenlik: AirTag'ler bilgi ve yazılım güvenliği konusunda gerçekten takdire şayan. Ancak ürün fiziksel tehlike barındırıyor olabilir. Nisan ayında Avusturalya AirTag'leri batarya güvenliğinin yetersiz olması ve çocukların rahatça erişebilmeleri sebebiyle raflardan kaldırmıştı. İkinci nesil AirTag'ler için hükümetleri ve ebeveynleri rahatlatmak adına bu konuda bir çalışma yapılabilir.

Sizce 2. Nesil AirTag'lere ne eklenmeli? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.