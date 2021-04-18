İklim Değişikliği Yüzünden Favori Kahvenizi Değiştirmek Zorundasınız

İklim değişikliğinin kahve üzerindeki etkisi korkutuyor. Yapılan son araştırma, iklim değişikliğinin kahve alışkanlıklarını değiştireceğini gösteriyor. Araştırmacılar, favori kahvenizin 21. yüzyılda yok olacağına işaret ediyor.

Çoğu insan sabah kahvesi içmeden güne başlayamazken, birçok kişi uzun ve yorucu bir günün ardından sıcak bir fincan kahve içmeyi tercih eder. Ancak yeni araştırma, iklim değişikliğinin favori kahveniz üzerinde dolaylı bir etkisi olduğunu gösteriyor.

İklim değişikliğinin kahve üzerindeki etkisi korkutuyor

İklim değişikliğinin Afrika'nın en büyük kahve üreten ülkesi üzerindeki etkisine bakan uluslararası bir araştırma ekibi tarafından yapılan yeni çaışma, Etiyopya'nın gelecekte daha az özel kahve ve daha çok tatsız çeşitler üreteceğini gösteriyor.

Scientific Reports dergisinde yayınlanan araştırma sonuçları, Etiyopya'da özel kahve yetiştiren milyonlarca küçük çiftçiden dünyanın her yerindeki baristalara kadar herkes için geçerli.

Potsdam Institute for Climate Impact Research'ten baş yazar Abel Chemura, "İklim değişikliğinin Etiyopya'daki kahve üretimi üzerinde çelişkili etkileri var. Ortalama kalitede kahve için uygun olan alan, bilgisayar simülasyonlarımıza göre 2090'lara kadar kademeli olarak artacak" dedi ve şöyle devam etti:

"Daha fazlası her zaman daha iyi değildir. Çünkü çiçeksi, meyvemsi ve baharatlı olmasıyla bilinen yüksek kaliteli özel kahve türleri için uygun alan, iklim değişikliği kontrol edilmeden devam ederse muhtemelen küçülecek. Bu, hem kahve severler için hem de yerel tarımsal değer için büyük bir kayıp."

Araştırmacılar ortalama sıcaklık, yıllık yağış seviyeleri ve mevsimsellik dahil olmak üzere toplam 19 iklim faktörünün gelecekte beş farklı özel kahve türünün yetiştirilmesini nasıl etkileyeceğini inceledi. Örneğin dünya daha fazla ısınırsa kahve kirazı, çekirdeğin gelişmesinden daha hızlı olgunlaşacak ve bu da daha düşük kalitede kahveye yol açacak.

Öte yandan artan yağış, genel olarak kahve üretimine yardımcı olur, ancak özel kahve türleri için mutlaka faydalı olmayabilir.

Bu nedenle araştırmacılar beş özel kahve türünden dördüne ait uygun alanın azalacağını öngörüyor. Örneğin Etiyopya'nın güneybatısındaki kötü senaryoya göre, dünyanın en eski ve en çok aranan kahve türlerinden biri olan ünlü Yirgacheffe kahvesi, 21. yüzyılın sonunda yok olmaya yüz tutabilir.