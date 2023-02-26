İkonik Nokia Logosu Değişiyor! İşte Yeni Tasarım

2000'li yılların en büyük telefon satıcısı konumundaki Nokia, iPhone'un piyasayı akıllı telefonlarla birlikte darma duman etmesinin ardından yavaş yavaş sektörden silinmişti. Hala varlığını sürdüren firma, yeni tasarım değişiklikleriyle iş sektörüne güçlü bir dönüş yapmayı hedefliyor.

Pazardaki büyümesini artırmak için yeni bir logo tasarımına giden Nokia, bugün tasarımla ilgili detayları paylaştı. Böylece ikonik Nokia logosu tasarımı tarihe karışmış oldu.

İşte Yeni Nokia Logosu

Neredeyse 60 yıldır markanın yüzü olan Nokia logosu, çok daha modern duran yeni bir font tasarımı ve renk paletiyle değiştirildi. Daha canlı renklerin ve gradyen tasarımın yer aldığı yeni logo, şirketin büyük bir değişimin eşiğine olduğuna işaret ediyor.

Nokia CEO'su Pekka Lundmark geçtiğimiz günlerde, "Bugünlerde artık bir iş teknolojisi şirketiyiz." diyerek ana odaklarının artık akıllı telefonlar olmadığını belirtmişti. Şu an Nokia markası adı altında satılan telefonlar şirket tarafından değil, HMD Global tarafından üretilerek piyasaya sunuluyor.