Kart Aidatı İadesi Görünümlü Sahte Sitelere Dikkat, Kart Bilgileriniz Çalınabilir!

İletişim Başkanlığı, son dönemde artan dolandırıcılık faaliyetlerine ilişkin açıklamada bulundu. Dolandırıcılar, CİMER adı ve logosu kullanılarak hazırladıkları sahte siteler aracılığıyla “kart aidatı iade başvurusu” görünümü altında vatandaşların kredi kartı bilgilerini talep ediyorlar.

CİMER Adı ve Logosunu Kullanıyorlar!

Dolandırıcılar, bu zorlu dönemde de faaliyetlerine devam ediyor. Tüm dünyanın koronavirüs Kovid-19 ile mücadelesini sürdürdüğü zamanda bile kötü niyetli kişiler durmuyor. Bu sefer vatandaşları kart aidatı iadesi ile kandırmaya çalışıyorlar. İnandırıcı olması açısından CİMER (Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi) adı ve logosunu bile kullanan dolandırıcılar vatandaşların kredi kartı bilgilerini ele geçirmeye çalışıyor. İletişim Başkanlığı, kurumun adı ve logosu ile yayılan “kredi kartı aidat iadesi” bildiriminin dolandırıcıların yeni yöntemi olduğunu belirterek, İletişim Başkanlığı ve CİMER’in vatandaşlardan hiçbir şekilde kredi kartı bilgilerini talep etmediğinin altını çizdi ve şu açıklamada bulundu:

Kart Aidatı İade Başvurusu Görünümünde Dolandırıcılık

"Son günlerde CİMER adı ve logosu kullanılarak hazırlanan sahte siteler aracılığıyla 'son 13 yıla dönük kart aidatı iade başvurusu' görünümü altında kredi kartı bilgileri talep edilerek dolandırıcılık yapılmaya çalışıldığı gözlenmiştir. Kurumlarımızın isimleri ve logoları kullanılarak hazırlanan sahtecilik girişimleriyle ilgili vatandaşlarımızı dikkatli olmaya çağırıyoruz. Söz konusu sitelere erişimin engellenmesi, sorumluların adalet önünde hesap vermesiyle ilgili gerekli işlemler gerçekleştirilmiştir. Kurumlarımızın isimleri ve logoları kullanılarak hazırlanan sahtecilik girişimleriyle ilgili vatandaşlarımızı dikkatli olmaya çağırıyoruz. Herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için aldatıcı yöntemlerle kredi kartı veya kişisel bilgileri isteyen site ve uygulamalara kesinlikle itibar edilmemesi gerekmektedir."