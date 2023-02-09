İletişim Kesintisine Dair Mobil Operatörlerden Açıklama Geldi

Deprem bölgesinde yıkılan iletişim alt yapısı nedeniyle insanlar sevdikleriyle ve acil durum ekipleriyle iletişim kurmakta büyük zorluk çekiyor. Operatörlere gelen artan şikayetler, sorunun hâlâ çözülemediğini ortaya koyuyor. Bugün ise konuyla ilgili Mobil Telekomünikasyon Operatörleri Derneği'nden açıklama geldi.

Deprem bölgesindeki vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamanın en büyük öncelikleri olduğunu belirten Mobil Telekomünikasyon Operatörleri Derneği, "Üye operatörlerimiz Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone, AFAD ve ilgili bakanlıklarımızla iş birliği halinde, bölge halkına en iyi hizmeti verme gayretiyle çalışmalarına aralıksız devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

"Deprem Bölgesindeki 2.451 Baz İstasyonu Devre Dışı Kaldı"

Şirket, bölgede oluşan enerji kesintilerinin iletişimi de etkilediğini, dağıtım şirketlerince bölgeye elektrik verilememesi nedeniyle baz istasyonları için gerekli enerjinin jeneratörlerle sağlanmasını gerektiğini belirtti. Bu bağlamda operatör şirketleri birlik olarak bölgeye 3.485 adet jeneratör gönderdi.

Ayrıca operatör şirketleri depremin meydana geldiği 10 ildeki birçok baz istasyonunun ciddi hasarlar aldığını ve bu nedenle devre dışı kaldığını belirtiyor. 10 ildeki 8.900 baz istasyonundan 2.451 tanesi depremden aldığı hasar nedeniyle devre dışı kalmış durumda.