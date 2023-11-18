Dünyanın İlk Açık Kaynak Kodlu İnsansı Robotu Piyasaya Sürüldü!

HarmonyOS kullanan cihazların sayısı her geçen gün artmaya devam ederken, şimdi de HarmonyOS işletim sistemini temel alan dünyanın ilk insansı robotu Aelos piyasaya sürüldü.

Shenzhen Kaihong Technology ve Leju Robot arasındaki bu ortak çalışma, akıllı robot teknolojisinin gelişiminde önemli bir kilometre taşına işaret ediyor.

Aelos, endüstriyel ve hizmet uygulamaları da dâhil olmak üzere çeşitli ortamlarda eğitim ve araştırmayı geliştirmek için tasarlanmış çok yönlü bir öğretim sistemi olarak biliniyor.

Açık Kaynak Kodlu İlk İnsansı Robot Neler Yapabiliyor?

Kan oksijen ve kalp atış hızı monitörleri, sıcaklık ve nem göstergeleri, kızılötesi termometreler, insan vücudu dedektörleri, NFC, OLED ekranlar ve LED ışıklar dâhil olmak üzere kapsamlı bir sensör paketi ile donatılmış olan Aelos, çevresini algılayabiliyor ve buna göre akıllı kararlar verebiliyor.

Akıllı telefonlar, tabletler ve bilgisayarlar gibi diğer cihazlarla sorunsuz bağlantı, Aelos'un yeteneklerini daha da geliştirerek geleneksel kablolu bağlantılara olan ihtiyacı ortadan kaldırıyor ve öğretim sürecini kolaylaştırıyor.

Aelos'un 17 serbestlik derecesine sahip olması, çok çeşitli hareketleri gerçekleştirebilmesini sağlıyor. STM32 mikrodenetleyici ve RK3568 işlemci tarafından desteklenen çift kamera sistemi ve çift bilgi işlem sistemi, gelişmiş performans ve çok yönlülük sağlıyor.

Aelos, grafik programlama, C/C++ ve JS/ArkTS dâhil olmak üzere çeşitli programlama dillerini destekleyerek K12'den yüksek öğretim kurumlarına kadar geniş bir kullanıcı yelpazesine hitap ediyor.

Aelos'un piyasaya sürülmesinin insansı robot endüstrisinde devrim yaratması bekleniyor. HarmonyOS'un açık kaynaklı doğasıyla birleşen güçlü yetenekleri, şüphesiz insansı robotik alanındaki yenilikleri ve gelişmeleri hızlandıracak.

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