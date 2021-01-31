Steve Jobs'ın Ürettiği İlk Apple-1 İçin Dudak Uçuklatan Fiyat

Steve Jobs ve Steve Wozniak tarafından üretilen ilk Apple-1 rekor fiyat etiketine satışa koyuldu. Üzerindeki tüm parçaların orijinal olduğunu belirten bu ilan, Apple tarihindeki en pahalı fiyat etiketi gibi gözüküyor.

Son zamanlarda çok nadir bir Apple-1 bilgisayar, eBay'de bir müzayedede 1,5 milyon ABD dolarına satışa çıkarıldı. Steve Jobs ve Steve Wozniak tarafından üretildiği belirtilen bu bilgisayarın aynı zamanda bir sertifikası da bulunuyor.

Bilmeyenler için Apple-1, Steve Jobs ve Steve Wozniak tarafından üretilen ve 1976'da satılan ilk Apple bilgisayarıdır. Ancak bilgisayarın piyasaya sürülmesinden sadece bir yıl sonra Apple-1'in üretimi durduruldu ve sadece 200 adet satıldı. Üretim maliyetlerini ödemek için Wozniak HP-65 hesap makinesini, Jobs ise Volkswagen minibüsünü sattı.

eBay'de satılan Apple-1 ürünü Byte Shop KOA tarafından yapılan tahta gövdeye sahip. Apple-1 satıcısı size şu anda bulunması oldukça zor olan Sony TV-115 monitörü de vereceğini de söylüyor.

Sitede yapılan açıklamaya göre orijinal Apple-1 cihazından değiştirilen bileşenler yalnızca video ve klavye için konektörleridir. Anakartlar gibi önemli parçaların hala orijinal olduğu ve çalıştığı dile getiriliyor.

Tamamen orijinal Apple-1 için 1,5 milyon dolar istiyor

Diğer örneklerin aksine bu Apple-1, uzman Corey Cohen tarafından doğrulanmış ve Apple-1 Registry'den bir orijinallik sertifikası almayı da başarmış. Anakartın hem önünde hem de arkasında neredeyse mükemmel durumda olan değiştirilmemiş bir NTI kartı olması da cihazın değerini artırıyor.

Apple-1 özelliklerinden de biraz bahsetmek gerekiyor. 1 MHz'de çalışan 8 bitlik bir MOS 6502 mikroişlemciye sahip olan bilgisayarda 4KB bellek yer alıyor. Ancak bu, genişletme kartları kullanılarak 8KB veya 48KB'ye yükseltilebiliyor. 1976 yılındaki başlangıç ​​fiyatı 666,66 dolar olarak belirlenmişti.

Daha önce Steve Jobs tarafından imzalanmış bir mektupla orijinal ambalajlı ​​bir Apple-1 bilgisayar 210.000 dolara satılmıştı. 2014'te başka bir Apple-1 cihazı da 905.000 ABD dolarına alıcı bulmuştu. Bu nedenle 1,5 milyon ABD doları fiyatla satılan Apple-1'in kesinlikle kendine özgü benzersizliği ve özellikleri olduğunu söylemek mümkün. 1.5 milyon dolar değerinde bir Apple-1'in alıcı bulup bulamayacağını yakında öğreneceğiz.