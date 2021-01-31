Steve Jobs'ın Ürettiği İlk Apple-1 İçin Dudak Uçuklatan Fiyat

Steve Jobs ve Steve Wozniak tarafından üretilen ilk Apple-1 rekor fiyat etiketine satışa koyuldu. Üzerindeki tüm parçaların orijinal olduğunu belirten bu ilan, Apple tarihindeki en pahalı fiyat etiketi gibi gözüküyor.
Son zamanlarda çok nadir bir Apple-1 bilgisayar, eBay'de bir müzayedede 1,5 milyon ABD dolarına satışa çıkarıldı. Steve Jobs ve Steve Wozniak tarafından üretildiği belirtilen bu bilgisayarın aynı zamanda bir sertifikası da bulunuyor.
Bilmeyenler için Apple-1, Steve Jobs ve Steve Wozniak tarafından üretilen ve 1976'da satılan ilk Apple bilgisayarıdır. Ancak bilgisayarın piyasaya sürülmesinden sadece bir yıl sonra Apple-1'in üretimi durduruldu ve sadece 200 adet satıldı. Üretim maliyetlerini ödemek için Wozniak HP-65 hesap makinesini, Jobs ise Volkswagen minibüsünü sattı.
eBay'de satılan Apple-1 ürünü Byte Shop KOA tarafından yapılan tahta gövdeye sahip. Apple-1 satıcısı size şu anda bulunması oldukça zor olan Sony TV-115 monitörü de vereceğini de söylüyor.
Sitede yapılan açıklamaya göre orijinal Apple-1 cihazından değiştirilen bileşenler yalnızca video ve klavye için konektörleridir. Anakartlar gibi önemli parçaların hala orijinal olduğu ve çalıştığı dile getiriliyor.
Tamamen orijinal Apple-1 için 1,5 milyon dolar istiyor
Diğer örneklerin aksine bu Apple-1, uzman Corey Cohen tarafından doğrulanmış ve Apple-1 Registry'den bir orijinallik sertifikası almayı da başarmış. Anakartın hem önünde hem de arkasında neredeyse mükemmel durumda olan değiştirilmemiş bir NTI kartı olması da cihazın değerini artırıyor.
Apple-1 özelliklerinden de biraz bahsetmek gerekiyor. 1 MHz'de çalışan 8 bitlik bir MOS 6502 mikroişlemciye sahip olan bilgisayarda 4KB bellek yer alıyor. Ancak bu, genişletme kartları kullanılarak 8KB veya 48KB'ye yükseltilebiliyor. 1976 yılındaki başlangıç fiyatı 666,66 dolar olarak belirlenmişti.
Daha önce Steve Jobs tarafından imzalanmış bir mektupla orijinal ambalajlı bir Apple-1 bilgisayar 210.000 dolara satılmıştı. 2014'te başka bir Apple-1 cihazı da 905.000 ABD dolarına alıcı bulmuştu. Bu nedenle 1,5 milyon ABD doları fiyatla satılan Apple-1'in kesinlikle kendine özgü benzersizliği ve özellikleri olduğunu söylemek mümkün. 1.5 milyon dolar değerinde bir Apple-1'in alıcı bulup bulamayacağını yakında öğreneceğiz.
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