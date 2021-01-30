iPhone 12 Pro Max ile Kısa Film Çektiler, Hemen İzleyin!

iPhone 12 Pro Max ile kısa film çektiler. Çin Yeni Yılı kutlamaları amacıyla Çin-ABD ortaklığında yürütlen kısa film tamamen iPhone 12 Pro Max ile kaydedilmiş. İşte Apple tarafından yayınlana 11 dakikalık kısa film.

Apple, en yeni iPhone'un sinematik özelliklerini sergilemek için yönetmen Lulu Wang ile çalıştı. Çin Yeni Yılı'na özel olarak 11 dakikalık bir kısa film yayınlayan Apple, filmin tamamen iPhone 12 Pro Max ile çekildiğine vurgu yapıyor.

2019 yapımı "The Farewell" ile dikkat çekmeyi başaran Lulu Wang, Çin Yeni Yılı kutlamaları için Apple kısa filminin yönetmenliğini üstlendi. 11 dakikalık film, Wang ve ekibi tarafından yönetildi ve bir iPhone 12 Pro Max ile kaydedildi.

2020'nin son çeyreğinde iPhone satışlarında 65,6 milyar dolarlık rekor rakama ulaştığını bildiren Apple, iPhone 12 Pro modellerini film yapımcıları için en iyi akıllı telefon olarak lanse ediyor. Dolby Vision'da HDR video kaydedebilen ve ayrıca doğrudan saniyede 60 kareye kadar 4K video düzenleme olanağı sağlayan iPhone 12 Pro Max, bu özellikleriyle kamera alanında ön plana çıkıyor.

iPhone 12'nin piyasaya sürülmesiyle Çin'deki satışlar Aralık 2020 için tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 21,3 milyar dolara yükseldi. Apple ise Çin-New York ortak yapımı olan kısa filmi "Nian" ile satışlardaki artışın devam etmesini arzuluyor.

iPhone 12 Pro Max ile çekilen kısa film

Yönetmen Wang ve ekibi, COVID-19 seyahat kısıtlamaları nedeniyle ABD'deki ekiple uzaktan çalıştı. Ekip iPhone 12 Pro Max'in Dolby Vision, düşük ışık, ultra geniş lens, telefoto lens, sabitleme ve hızlandırılmış özelliklerini kullandı. Prodüksiyon, çekilmesi zor gece sahneleri ve alanın ve aydınlatmanın sınırlı olduğu bir mağarada geçen sahneleri içermesiyle merak uyandırıyor.

Apple'ın yayınladığı Nian kısa filmi, genç bir kızın korkulan Nian canavarını bulma ve onunla yüzleşme konusundaki kararlılığının hikayesini anlatıyor. Canavarla yüz yüze geldiğinde Nian'ın hiç de korkutucu olmadığını keşfediyor ve kabullenmeye dayalı güzel bir arkadaşlık kuruyor.

Yönetmen Wang yaptığı açıklamada, "Bu eski hikayeyi yeniden anlatmak, inanılmaz sinematik görüntüleri çok yönlü iPhone ile yakalama fırsatına sahip olmak gerçekten heyecan verici” dedi.