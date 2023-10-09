İlk Görsel Sızdırıldı: Samsung Galaksy M44 Yolda!

Samsung Temmuz ayında Hindistan'da Galaxy M34 5G akıllı telefonu piyasaya sürmüştü. Galaxy M34 5G 120Hz AMOLED ekrana ve etkileyici 50MP OIS donanımlı ana kameraya sahipti.

Performans açısından, 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanıyla eşleştirilmiş bir Exynos 1280 yongasının yanı sıra 25W hızlı şarjlı 6.000 mAh kapasiteli ağır bir pil içeriyordu.

Şimdi ise Samsung'un Galaxy M44 üzerinde çalışmaya başladığı ve cihazın ilk görselinin sızdırıldığı görülüyor.

İlk Nerede Piyasaya Sürülecek?

Sızdırılan görüntü, ihbarcı Anthony(@TheGalox_)'den geldi. Görüntüye göre M44'ün mevcut Galaxy serisi akıllı telefonların tasarım diline sahip olduğu görünüyor.

Arka tarafta, yan tarafında LED flaş bulunan üç kamera çıkıntısı bulunuyor. Arka kısım plastikten yapılmış gibi görünüyor ve yanlar düz bir tasarıma sahip olabilir. Akıllıı telefon yalnızca NRRA sertifikasıyla ortaya çıktığından, cihazın Samsung Galaxy Jump 3 adı altında ilk olarak Güney Kore'de piyasaya sürüleceği öngörülüyor.

Yapılan analizler akıllı telefonun Snapdragon 888 yongasına sahip olacağını ortaya çıkarmıştı. Exynos 1280'e göre daha eski bir çip olmasına rağmen neredeyse her açıdan Exynos'tan daha iyi performans gösteriyor. Akıllı telefonun global versiyonunun da bu çipi alıp almayacağı ise henüz bilinmiyor.

Sizin bu model ile ilgili ilk izlenimleriniz neler? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.