İlk iPhone Yine Açık Artırma ile Satıldı: Fiyatı Dudak Uçuklatıyor!

Hemen hemen her yıl ilk çıkan iPhone modelinin açık artırma ile rekor satış fiyatlarına ulaştığı ve satıldığı haberiyle karşılaşıyoruz. En son geçtiğimiz yılın temmuz ayında birinci nesil iPhone 158.644 dolardan satılmıştı.

Şimdi bir başka 4 GB depolama alanına sahip orijinal iPhone, Mart açık artırmaya çıktı. Telefonun herhangi bir yerinde çizik, solma veya yıpranma gibi bir sorun olmadığı da paylaşılan bilgiler arasında.

İlk iPhone Ne Kadara Satılacak?

Apple'ın ilk 4 GB depolama alanına sahip iPhone modeli piyasaya sürüldükten iki ay sonra Yılın İcadı olarak seçilmiş olmasına rağmen durdurmuştu.

Son dönemlerde de bu modelin açık artırmalar ile kullanıcılara rekor fiyatlardan satıldığına şahit oluyoruz.

LCG, düzenlenen açık artırmada telefonun 100.000 dolardan yüksek bir fiyata satılmasını bekliyordu ve tam olarak öyle oldu. Telefon, açık artırma ile birlikte tam 130.027,20 dolara satıldı.

Temmuz 2023'te aynı model iPhone 190.000 doların üzerinde satılmıştı.