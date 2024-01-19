İlk Türk Astronot Alper Gezeravcı, Uzaya Başarıyla Fırlatıldı: İlk Sözleri Ne Oldu?

Axiom 3 görevi kapsamında 5 ulustan 4 astronotun Uluslararası Uzay İstasyonu'na fırlatılması geçtiğimiz gece saatlerinde başarıyla gerçekleşti.

Aralarında ilk Türk astronotumuz Alper Gezeravcı'nın da bulunduğu 5 kişilik ekip, Falcon 9 roketiyle Uluslararası Uzay İstasyonu'nun yolunu tuttular. Elbette görev yalnızca fırlatmaya sınırlı değil.

Axiom 3 Görevi Fırlatma Anı

36 saat boyunca SpaceX'in Crew Dragon kapsülünde yörüngede seyahatlerine devam edecek olan astronotlar, 36 saatin sonunda Uluslararası Uzay İstasyonu'na kilitlenme işlemini gerçekleştirecek ve oradaki astronotlarla bir araya gelecek.

Ardından 14 gün boyunca Uluslararası Uzay İstasyonu'nda kalacak astronotlar, her ülkenin uzay ajanslarının kendilerine vermiş oldukları görev ve deneyleri gerçekleştirmeye başlayacaklar.

Eğer siz de başarıyla gerçekleşen fırlatmayı yeniden seyretmek istiyorsanız hemen üstte yer alan canlı yayın üzerinden fırlatma anına geri sararak seyredebilirsiniz.

Alper Gezeravcı'nın İlk Sözleri "İstikbal Göklerdedir" Oldu

Yörüngeye oturan kapsül üzerinden Dünya ile görüşen astronotumuz Alper Gezeravcı'nın ilk sözleri Atatürk'ün "İstikbal Göklerdedir" cümlesi oldu.

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