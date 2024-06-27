Reklamlarda Yapay Zeka Dönemi: Ünlü Şirketin Reklam Filmi OpenAI Sora ile Çekildi

Perakende devi Toys R Us, OpenAI'nin özel generatif yapay zeka video modeli Sora ile yapılan ilk marka videosunu tanıttı. Bu yeni reklam, Toys R Us’un kurucusu Charles Lazarus’un hikayesini anlatırken, yapay zeka tarafından oluşturulmuş genç Lazarus ve ünlü maskotu Geoffrey the Giraffe'ı içeriyor.

OpenAI'nin Sora Modeliyle İlk Reklam Filmi

Native Foreign reklam ajansı tarafından Sora kullanılarak üretilen video, Toys R Us'un köken hikayesini özetliyor. Toys R Us Studios başkanı Kim Miller Olko tarafından üretilen ve Native Foreign ortak kurucusu ve yaratıcı yönetmen Nik Kleverov tarafından yönetilen bu bir dakikayı aşkın video, 2024 Cannes Lions Festivali'nde gösterildi.

Şirket, videonun konseptten son ürüne sadece birkaç hafta içinde tamamlandığını belirtti.

Nik Kleverov, sosyal medya platformu X'te yaptığı açıklamada, OpenAI'nin Sora'sı ile yapılan ilk marka filmini yaratmanın onur verici olduğunu belirtti ve Toys R Us'a bu projeyi yönetme fırsatı verdiği için teşekkür etti. Kleverov, Sora'nın yaratıcı süreçte hızla yenilik yapma imkanı sunduğunu ve bütçelerin hikayeleri şekillendirme olasılığını ortadan kaldırdığını ifade etti.

OpenAI'nin Sora modeli, Şubat ayında sınırlı sayıda yaratıcıya sunuldu ve hala genel kullanıma açık değil. Şirket, modelin potansiyel kötüye kullanımını test etmek ve geri bildirim almak için model üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

O zamandan beri OpenAI, Tribeca Film Festivali'nde tamamen Sora ile yapılmış beş kısa film gösterimi gerçekleştirdi ve müzisyen Washed Out için bir AI müzik videosu yaptı.

Sora, diğer yapay zeka video modellerinin yanı sıra, yaratıcı süreçlerde devrim yapma potansiyeline sahip. Ancak, bu modellerin telif hakkı ihlallerine yol açabileceği endişeleri de devam ediyor. Runway, Luma AI, Kling ve Pika Labs gibi şirketler de metin-video yapay zeka modellerini kamuya sunuyor ve bu alandaki rekabet kızışıyor.