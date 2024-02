IM-1 Ay Görevinden Dünya'nın Etkileyici Görüntüleri Paylaşıldı!

SpaceX, Intuitive Machines'in Odysseus uzay aracını geçtiğimiz Perşembe günü Ay'a doğru başarıyla fırlattıktan kısa bir süre sonra, Odysseus uzay aracı Dünya'nın bazı olağanüstü görüntülerini çekti.

Teksas merkezli Intuitive Machines, geçtiğimiz gün sosyal medyada görüntülerden dördünü paylaştı. Paylaşılan görüntüler arasından ilki, SpaceX'in Falcon 9 roketinin ikinci kademesinin uzay aracından ayrıldıktan kısa bir süre sonraki düşüşünü bile gösteriyor.

Intuitive Machines successfully transmitted its first IM-1 mission images to Earth on February 16, 2024. The images were captured shortly after separation from @SpaceX's second stage on Intuitive Machines’ first journey to the Moon under @NASA's CLPS initiative. pic.twitter.com/9LccL6q5tF