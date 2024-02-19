IM-1 Ay Görevinden Dünya'nın Etkileyici Görüntüleri Paylaşıldı!

SpaceX, Intuitive Machines'in Odysseus uzay aracını geçtiğimiz Perşembe günü Ay'a doğru başarıyla fırlattıktan kısa bir süre sonra, Odysseus uzay aracı Dünya'nın bazı olağanüstü görüntülerini çekti.

Teksas merkezli Intuitive Machines, geçtiğimiz gün sosyal medyada görüntülerden dördünü paylaştı. Paylaşılan görüntüler arasından ilki, SpaceX'in Falcon 9 roketinin ikinci kademesinin uzay aracından ayrıldıktan kısa bir süre sonraki düşüşünü bile gösteriyor.

Odysseus Uzay Aracından Çekilen Görüntüler

Intuitive Machines successfully transmitted its first IM-1 mission images to Earth on February 16, 2024. The images were captured shortly after separation from @SpaceX's second stage on Intuitive Machines’ first journey to the Moon under @NASA's CLPS initiative. pic.twitter.com/9LccL6q5tF — Intuitive Machines (@Int_Machines) February 17, 2024

Intuitive Machines, ekibinin iniş aracının geniş ve dar görüş alanlı kameralarını "SpaceX'in ikinci aşamasından ayrıldıktan 100 saniye sonra başlayarak iki saat boyunca her beş dakikada bir beş adet görüntü çekecek şekilde" programladığını söyledi. Şirket toplanan tüm görüntüler arasından kayda değer bulduğu dört tanesini seçti ve sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

Intuitive Machines göreve dair bir güncelleme de gerçekleştirdi ve IM-1 görevi kapsamında Perşembe günü gerçekleşmesi planlanan bir iniş için Ay'a doğru ilerlerken Odysseus'un "mükemmel durumda olmaya devam ettiğini" söyledi.

Intuitive Machines, Odysseus ile başarılı bir yumuşak iniş gerçekleştirmeyi başarırsa bu başarıyı elde eden ilk özel şirket olacak. Bu aynı zamanda 1972'deki son Apollo görevinden bu yana bir ABD uzay aracı tarafından Ay'a yapılan ilk yumuşak iniş olacak.

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