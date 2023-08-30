Ünlü Rock Grubu Imagine Dragons'tan Starfield'a Özel Şarkı: Children of the Sky

Herkesin keyifle dinlediği rock grubu Imagine Drogans, Instagram hesabından bir paylaşım yaptı. Bu paylaşımda, 6 Eylül'de çıkması beklenen Starfield oyunu için özel olarak besteledikleri yeni şarkısını yayınladı.

Oyunun çıkış tarihine günler kala grubun böyle bir jest yaptığını duyurması, hem hayranlarının hem de oyuncuların dikkatini çekti.

Children of the Sky

"Children of the Sky" adıyla yayınlanan şarkı için grubun solisti Dan Reynolds şunları söyledi:

"Şarkı, tıpkı oyun gibi, evrendeki yerimizi bulmaya çalışan insanlar olarak karşılaştığımız en zor sorulardan bazılarını soruyor. Bethesda hayatımız boyunca oynadığımız ikonik oyunları yarattı ve Starfield için bu şarkıda işbirliği yapmaktan onur duyuyoruz."

Şarkının sözlerinin oyunla olan uyumu da gözlerden kaçmadı. Şarkının nakaratındaki "Biz gökyüzünün çocuklarıyız, çok yükseğe uçuyoruz, izin ver o ben olayım, en parlak güneşi bulmak için." şeklindeki sözler, şimdiden oyuncular tarafından büyük ilgi gördü.

Starfield, Bethesda Game Studios tarafından geliştirilmekte olan uzay temalı bir aksiyon rol yapma oyunu. Herkesin merakla beklediği oyun, 6 Eylül 2023'te Microsoft Windows ve Xbox Series X/S’e özel olarak çıkacak.

Peki siz Imagine Dragons'ın oyun için bestelediği yeni şarkısını beğendiniz mi? Yorumlarınızı bizimle aşağıdaki kutucuktan paylaşmayı unutmayın.