Starfield'ın Çıkış Saati ve Sistem Gereksinimleri Açıklandı!

Bethesda'nın geliştiriciliğini üstlendiği, yılın en çok beklenen oyunlarından Starfield'ın çıkışına giderek yaklaştık ve şirket yayınladığı bir blog içeriğinde oyunun çıkış saatlerini ve PC için sistem gereksinimlerinin son hâlini paylaştı.

Starfield Türkiye Saati ile Kaçta Açılacak?

Çıkış saatlerinin açıklanmasının öncesinde tek bildiğimiz, Starfield'a Premium Edition sahibi olarak erişenlerin 1 Eylül günü yani 5 gün erkenden oynama fırsatına erişeceği, Standart Edition sahiplerinin ise 6 Eylül'ü bekleyeceği yönündeydi.

Çıkış saatlerine baktığımızda görselde Türkiye saati yer almasa da saatleri çevirdiğimizde Premium Edition sahibi oyuncuların oyuna Türkiye saati ile 31 Ağustos Perşembe'yi 1 Eylül Cuma'ya bağlayan gece 03.00'te erişebileceğini görebiliyoruz.

Starfield PC Sistem Gereksinimleri

Minimum:

İşletim Sistemi: Windows 10 version 21H1 (10.0.19043)

Windows 10 version 21H1 (10.0.19043) İşlemci: AMD Ryzen 5 2600X, Intel Core i7-6800K

AMD Ryzen 5 2600X, Intel Core i7-6800K RAM: 16 GB

16 GB Ekran Kartı: AMD Radeon RX 5700, NVIDIA GeForce 1070 Ti

AMD Radeon RX 5700, NVIDIA GeForce 1070 Ti DirectX: Versiyon 12

Versiyon 12 Depolama: 125 GB boş alan

125 GB boş alan Ek Not: SSD Gereklidir

Önerilen:

İşletim Sistemi: Windows 10/11 (güncelleştirmeleri yapılmış)

Windows 10/11 (güncelleştirmeleri yapılmış) İşlemci: AMD Ryzen 5 3600X, Intel i5-10600K

AMD Ryzen 5 3600X, Intel i5-10600K RAM: 16 GB

16 GB Ekran Kartı: AMD Radeon RX 6800 XT, NVIDIA GeForce RTX 2080

AMD Radeon RX 6800 XT, NVIDIA GeForce RTX 2080 DirectX: Versiyon 12

Versiyon 12 Depolama: 125 GB boş alan

125 GB boş alan Ek Not: SSD Gereklidir

Peki sizin Starfield'dan beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.