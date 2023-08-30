Starfield'ın Çıkış Saati ve Sistem Gereksinimleri Açıklandı!
Çıkışına oldukça az bir süre kalan Starfield'ın çıkış saati ve sistem gereksinimleri açıklandı. İşte detaylar!
Bethesda'nın geliştiriciliğini üstlendiği, yılın en çok beklenen oyunlarından Starfield'ın çıkışına giderek yaklaştık ve şirket yayınladığı bir blog içeriğinde oyunun çıkış saatlerini ve PC için sistem gereksinimlerinin son hâlini paylaştı.
Starfield Türkiye Saati ile Kaçta Açılacak?
Çıkış saatlerinin açıklanmasının öncesinde tek bildiğimiz, Starfield'a Premium Edition sahibi olarak erişenlerin 1 Eylül günü yani 5 gün erkenden oynama fırsatına erişeceği, Standart Edition sahiplerinin ise 6 Eylül'ü bekleyeceği yönündeydi.
Çıkış saatlerine baktığımızda görselde Türkiye saati yer almasa da saatleri çevirdiğimizde Premium Edition sahibi oyuncuların oyuna Türkiye saati ile 31 Ağustos Perşembe'yi 1 Eylül Cuma'ya bağlayan gece 03.00'te erişebileceğini görebiliyoruz.
Starfield PC Sistem Gereksinimleri
Minimum:
- İşletim Sistemi: Windows 10 version 21H1 (10.0.19043)
- İşlemci: AMD Ryzen 5 2600X, Intel Core i7-6800K
- RAM: 16 GB
- Ekran Kartı: AMD Radeon RX 5700, NVIDIA GeForce 1070 Ti
- DirectX: Versiyon 12
- Depolama: 125 GB boş alan
- Ek Not: SSD Gereklidir
Önerilen:
- İşletim Sistemi: Windows 10/11 (güncelleştirmeleri yapılmış)
- İşlemci: AMD Ryzen 5 3600X, Intel i5-10600K
- RAM: 16 GB
- Ekran Kartı: AMD Radeon RX 6800 XT, NVIDIA GeForce RTX 2080
- DirectX: Versiyon 12
- Depolama: 125 GB boş alan
- Ek Not: SSD Gereklidir
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Starfield oyunun çıkış tarihine çok az bir zaman kalmışken oyuncular abonelik hizmetlerinden maksimum seviyede yararlanmanın yollarını aramaya başladı.
Peki sizin Starfield'dan beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.
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