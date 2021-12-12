IMDb 2021'in En Popüler Filmlerini Açıkladı

IMDb, 2021'in en popüler filmleri listesini paylaştı. Paylaşılan listede yer alan filmler, çok sayıda kişinin şaşırmasına neden oldu. Dizi, film, televizyon programı ve video oyunu hakkında bilgiler sunan hizmet tarafından yayımlanan liste ile ilgili merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

2021'in En Popüler Filmleri Listesi

Dune The Suicide Squad Eternals Mortal Kombat Zack Snyder's Justice League Godzilla vs. Kong Black Widow Army of the Dead Cruella Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings

Dizi, film, televizyon programı ve video oyunu hakkında bilgiler sunan IMDb, bu yılın en popüler filmlerini açıkladı. Paylaşılan listenin ilk sırasında Dune yer aldı. 22 Ekim 2021 tarihinde vizyona giren film, dünya genelinde oldukça yoğun bir ilgi ile karşı karşıya kalmıştı.

Hem sinemalarda vizyon giren hem de HBO Max isimli dijital yayın platformu üzerinden yayımlanan bilim kurgu filmi, bu zamana kadar toplamda 292 milyon dolar elde etti. Senarist kadrosunda Eric Roth, Jon Spaihts ve Denis Villeneuve'in yer aldığı filmin yönetmenliğini Denis Villeneuve üstlendi. Bilim kurgu türündeki yapımın müziklerini ise Hans Zimmer yaptı.

Popüler bilim kurgu filminin oyuncu kadrosunda Jason Momoa, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Stephen McKinley Henderson gibi isimler bulunuyor. Momoa, daha önce Aquaman, Game of Thrones, Frontier, Braven ve Sweet Girl gibi yapımlarda yer almıştı.

İkinci sırada The Suicide Squad isimli film yer aldı. Harley Quinn ve Bloodsport gibi karakterlerin yer aldığı film 6 Ağustos 2021 tarihinde vizyona girmişti. Filmde Harley Quinn'i Margot Robbie, Bloodsport'u ise Idris Elba canlandırmıştı.

Marvel Comics'in aynı adlı çizgi romanından uyarlanan Eternals, IMDb tarafından paylaşılan listenin üçüncü sırasında konumlandı. Yönetmenliğini Chloe Zhao'nun üstlendiği süper kahraman filminde Angelina Jolie, Salma Hayek ve Kit Harington gibi isimler bulunuyor.

Dördüncü sırada Mortal Kombat yer alırken beşinci sırada ise Zack Snyder's Justice League konumlandı. Zack Snyder's Justice League isimli yapımı Godzilla vs. Kong ve Black Widow filmleri takip etti.

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