IMDB En İyi Türk Dizileri Listesinin İlk Sırası Değişti: En İyi Türk Dizisi Ne Oldu?

Film ve dizilere izleyici puanlarının ortalaması üzerinden belirli bir puanla değerlendiren IMDB'de tüm zamanların en iyi film ve dizilerine erişilebiliyor.

Bugün yaşanan gelişme ile tüm zamanların en iyi Türk dizileri listesinde birinci sıranın sahibi değişti. Peki ilk sıranın yeni sahibi hangi yapım oldu?

Şahsiyet, IMDB'ye Göre En İyi Türk Dizisi Oldu

Haluk Bilginer'in başrolünü üstlendiği, Holywood'da galası gerçekleştirilen ilk yerli yapım olma niteliği taşıyan 'Şahsiyet', IMDB'de tüm zamanların en iyi Türk dizisi oldu.

İkinci sezonuyla birlikte GAİN'de yayınlanan Şahsiyet'i listede Leyla ile Mecnun, İkinci Bahar, Ezel ve Tatlı Hayat takip ediyor.

Şahsiyet'in oldukça beğenilen ikincis ezonunda Uluslararası Emmy Ödülü'ne layık görülen Haluk Bilginer ve başrol oyuncularından Erdal Özyağcılar'ın performansı olumlu eleştiriler aldı.

Peki siz Şahsiyet dizisini seyretme fırsatı yakaladınız mı? Dizi hakkındaki düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.