IMDb'ye Göre En İyi Türk Dizileri: Kurtlar Vadisi İlk 25'te Yer Almadı!

IMDb'ye göre en iyi Türk dizileri açıklandı. Paylaşılan listenin ilk 25 sırasında Kurtlar Vadisi isimli dizinin yer almaması dikkat çekti. Peki, IMDb verilerine göre en başarılı Türk dizileri hangileri? Konuya dair merak edilen detaylar haberimizde.

IMDb'ye Göre En İyi Türk Dizileri Listesi

Leyla ile Mecnun (9,1)

Şahsiyet (9,0)

Behzat Ç. (8,8)

7 Numara (8,8)

Süper Baba (8,8)

Ezel (8,7)

İkinci Bahar (8,7)

Şaşıfelek Çıkmazı (8,7)

Avrupa Yakası (8,6)

Kardeş Payı (8,6)

Dizi, film, televizyon programı ve video oyunu hakkında çeşitli bilgiler sunan IMDb'ye göre en başarılı Türk dizileri belli oldu. Paylaşılan listenin ilk sırasında Leyla ile Mecnun yer aldı. Başarılı dizi 2011-2013 yılları arasında izleyicilerle buluşan dizinin yeni sezonları 2021 yılında Exxen üzerinden yayımlanmaya başladı.

Sahip olduğu 9,1 IMDb puanı ile dikkat çeken dizinin oyuncu kadrosunda Ali Atay, Serkan Keskin ve Cengiz Bozkurt dahil olmak üzere çok sayıda başarılı isim bulunuyor. İkinci sırada PuhuTV üzerinden yayımlanan Şahsiyet isimli mini dizi bulunuyor.

2018 yılında yayımlanan Şahsiyet, 9,0 IMDb puanına sahip. Yönetmenliğini Onur Saylak, senaristliğini ise Hakan Günday'ın üstlendiği dizinin oyuncu kadrosunda Haluk Bilginer, Cansu Dere ve Metin Akdülger dahil olmak üzere pek çok isim yer alıyor.

Üçüncü sırada çok yakında yeni sezonu yayımlanacak olan Behzat Ç. dizisi konumlandı. Oyuncu kadrosunda Erdal Beşikçioğlu, İnanç Konukçu ve Ege Aydan dahil pek çok ismin yer aldığı dizi 8,8 IMDb puanına sahip. Listede Behzat Ç. ile aynı puana sahip 7 Numara ve Süper Baba isimli diziler de mevcut.

Bir dönemin en fazla sevilen dizilerinden biri olan Kurtlar Vadisi, listenin 37. sırasında bulunuyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Necati Şaşmaz, Gürkan Uygun, Özgü Namal, Erdem Ergüney dahil olmak üzere pek çok isim yer alıyor.

IMDb tarafından paylaşılan liste hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce en başarılı Türk dizisi hangisi? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.