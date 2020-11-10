Immortals Fenyx Rising PC Sistem Gereksinimleri Açıklandı!

Immortals Fenyx Rising PC sistem gereksinimleri, Ubisoft tarafından açıklandı. Oyuncuların sabırsızlıkla beklediği video oyunu, sistem gereksinimleri açısından Assasin’s Creed Valhalla’ya çok benziyor. Bilgisayarınız eğer Valhalla oynamak için yeterli özelliklere sahip ise Immortals Fenyx Rising’i de muhtemelen oynayabileceksiniz.

Immortals Fenyx Rising PC Sistem Gereksinimleri Nedir?

Immortals’ı 720p çözünürlük ve 30 FPS’te oynayabilmek için çok düşük ayarlarda yer alan sisteme sahip olmanız gerekiyor.

Immortals En Düşük (720p / 30 FPS) Sistem Gereksinimleri:

İşlemci: Intel Core i5-2400 / AMD FX-6300

Ekran Kartı: GeForce GTX 660 / AMD R9 280X

VRAM: 2 GB NVIDIA / 3 GB AMD

RAM: 8 GB

Depolama Alanı: 28 GB HDD kullanılabilir alan

İşletim Sistemi: Windows 7 (yalnızca 64 bit)

Immortals Fenyx Rising’i 1080p çözünürlük ve 30 FPS’te oynayabilmek için yüksek ayarlarda yer alan sisteme sahip olmanız gerekiyor.

Immortals Yüksek (1080p / 30 FPS) Sistem Gereksinimleri:

İşlemci: Intel Core i7-3770 / AMD FX-8350

Ekran Kartı: GeForce GTX 970 / AMD R9 290

VRAM: 4 GB

RAM: 8 GB

Depolama Alanı: 28 GB SSD kullanılabilir alan

İşletim Sistemi: Windows 10 (yalnızca 64 bit)

Ubisoft tarafından geliştirilen video oyununu 1080p çözünürlük ve 60 FPS’te oynayabilmeniz için aşağıda yer alan sisteme sahip olmanız gerekiyor.

Immortals Yüksek (1080p / 60 FPS) Sistem Gereksinimleri:

İşlemci: Intel Core i7-6700 / AMD Ryzen 7 1700

Ekran Kartı: GeForce GTX 1070 / AMD RX Vega 56

VRAM: 8 GB

RAM: 16 GB

Depolama Alanı: 28 GB SSD kullanılabilir alan

İşletim Sistemi: Windows 10 (yalnızca 64 bit)

Çok sayıda oyuncu tarafından merakla beklenen aksiyon macera oyununu 1440p çözünürlük ve 60 FPS’te oynayabilmek için aşağıda yer alan sisteme sahip olmanız gerekiyor.

Immortals Çok Yüksek (1440p / 60 FPS) Sistem Gereksinimleri:

İşlemci: Intel Core i7-8700K / AMD Ryzen 5 3600X

Ekran Kartı: GeForce RTX 2070 Super / AMD RX 5700

VRAM: 8 GB

RAM: 16 GB

Depolama Alanı: 28 GB SSD kullanılabilir alan

İşletim Sistemi: Windows 10 (yalnızca 64 bit)

Oyunu 4K ve 30 FPS’te oynayabilmek için aşağıdaki sisteme sahip olmanız gerekiyor.

Immortals Çok Yüksek (4K / 30 FPS) Sistem Gereksinimleri:

İşlemci: Intel Core i7-8700K / AMD Ryzen 7 3700X

Ekran Kartı: GeForce RTX 2070 / AMD RX Vega 56

VRAM: 8 GB

RAM: 16 GB

Depolama Alanı: 28 GB SSD kullanılabilir alan