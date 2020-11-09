Rockstar Games, Geriye Dönük Uyumluluk Destekli Oyunları Açıkladı

Grand Theft Auto, Red Dead Redemption gibi ünlü oyun serilerinin arkasındaki isim Rockstar Games, yeni nesil oyun konsollarının çıkışına sayılı günler kalmışken hangi video oyunlarının geriye dönük uyumluluk desteğine sahip olacağını resmi web sitesi üzerinden yayımladı. Peki, şirketin hangi video oyunları PlayStation 5, Xbox Series S ve Xbox Series X’te oynanabilecek?

Rockstar Games’in Geriye Dönük Uyumluluk Destekli Oyunları

Rockstar Games, resmi web sitesinden yayımladığı açıklamada hangi video oyunlarının geriye dönük uyumluluk desteğine sahip olacağını duyurdu. Rockstar’a göre bu kutulu video oyun sahipleri, video oyunlarını doğrudan PlayStation 5, Xbox Series S veya Xbox Series X’e takıp çalıştırabilecek. Dijital oyun sahipleri ise Xbox Live veya PlayStation Network hesaplarından zaten bağlı olduğu için eski nesil oyun konsollarındayken satın aldığı tüm uyumlu video oyunlarını indirebilecek.

Oyuncular, video oyunlarına her iki durumda da eski yeni nesil oyun konsollarındaki en son ilerlemesinden devam etme imkanına sahip olacak. Rockstar, yaptığı açıklamada, yeni nesil oyun konsollarında da aynı PlayStation Network veya Xbox Live hesabını kullanmak şartıyla hem Grand Theft Auto Online hem de Red Dead Online’daki başarıların aktarılabileceğini belirtti.

Rockstar Games, Xbox One’daki video oyunlarından hangileri geriye dönük uyumluluk desteğine tabi ise bu video oyunlarının Xbox Series S veya Xbox Series X’te oynanabileceğini söyledi. Bu desteğe ise şu video oyunları sahip:

• Bully: Scholarship Edition

• Grand Theft Auto V

• Grand Theft Auto IV

• Grand Theft Auto: Episodes from Liberty City

• Grand Theft Auto: San Andreas

• Midnight Club: Los Angeles

• Red Dead Redemption

• Rockstar Games Presents Table Tennis

PlayStation oyuncuları ise aşağıdaki video oyunlarını oynayabilecek:

• Red Dead Redemption 2

• L.A. Noire

• Bully

• Grand Theft Auto V

• Grand Theft Auto III

• Grand Theft Auto: San Andreas

• Grand Theft Auto: Vice City

• Manhunt

• Max Payne

• Red Dead Revolver

• The Warriors