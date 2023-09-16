Immortals of Aveum Beklentileri Karşılamadı: Personel İşten Çıkarılıyor!

EA Originals tarafından yayınlanan ve Ascendant Studios tarafından geliştirilen Immortals of Aveum, 22 Ağustos'ta oyuncularla buluştu. Birinci şahıs nişancı oyununun satışları şirketin beklentilerini karşılamadı.

Oyunun geliştiricisi Ascendant Studios'un ekibindeki kişileri işten çıkarttığı öğrenildi.

İşten Çıkarmalar Başladı!

Immortals of Aveum beklentinin altında bir satış performansı sergiledi. Bu sebeple şirket içinde işten çıkarmalar yaşanmaya başladı. Yapılan açıklamaya göre şirketin işçilerinin yaklaşık yüzde 45'i işten çıkaralıcak.

Stüdyo başkanı Bret Robbins, konu hakkında X (eski adıyla Twitter) hesabından bir paylaşım yaparak üzüntüsünü dile getirdi. Robbins'in paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Bu, acı verici derecede zor ama gerekli bir karardı ve hafife alınmadı. Bağımsız geliştirme ekibimizin Immortals of Aveum ile başardıklarından çok gurur duyuyorum. Endüstrimizde bunun son derece nadir olduğu bir çağda, birlikte yeni teknoloji üzerine yeni bir AAA stüdyosu, yeni bir IP oluşturduk. Ascendant’ın kültürüne paha biçilmez katkılarınız ve Immortals of Aveum’un hayata geçirilmesindeki muazzam etkiniz için kalbimin derinliklerinden teşekkür ederim."

Ekibinin neredeyse yarısıyla yollarını ayırmak zorunda kalan şirketin böyle bir karar almasındaki en büyük sebep, düşük satışların istikrarlı olarak üç haftadır devam etmesiydi.

Ascendant, işten çıkarılan işçilere kıdem tazminatı paketleri sunacağını ve başka bir yerde iş bulmalarına yardımcı olacağını açıkladı. Kalan ekip üyeleri ise şimdilik oyunu desteklemeye devam edecek.

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