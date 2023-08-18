Immortals of Aveum’un Fragmanından Fenomen Rap Şarkıcı Sürprizi!

EA Originals tarafından yayınlanan ve Ascendant Studios tarafından geliştirilen Immortals of Aveum'un çıkışına sayılı günler kaldı.

22 Ağustos'ta çıkması beklenen oyunun 1,21 dakikalık fragmanı yayınlandı. Fragmanda ünlü rap şarkıcısı Jufu'nun “All Time Great” adlı yeni teklisi kullanıldı.

Ünlü rapçi yalnızca şarkılarıyla değil TikTok'taki takipçi sayısyla da oldukça popüler bir kişi.

İşte Jufu İş Birliğiyle Immortals of Aveum Fragmanı!

Gerçek ismi Julian Fulian olan rapçinin TikTok'ta 3,1 milyon takipçisi var. Jufu, hayran kitlesine bu sevindirici haberi yeni şarkısı aracılığıyla verdi. All Time Great şarkısının Immortals of Aveum’un kahramanı Jak'ın gücünü toplama ve kontrol etme yolculuğunu yansıttığını söyledi.

Sanatçı, yeni teklisini duyurmak için Electronic Arts ve Ascendant Studios ile iş birliği yapmaktan dolayı son derece heyecanlı olduğunu ifade etti.

Ascendant Studios CEO'su ve Oyun Direktörü Bret Robbins, Jufu ile olan ortaklıkları hakkında şunları söyledi:

“Immortals of Aveum özünde, Jak'ın büyüdüğü ve benzersiz yeteneklerini kullanmayı öğrendiği bir kahraman yolculuğunu konu alıyor. Jufu da benzer bir yolculuk sürüyor ve müziği, Jak'ın kişiliğinin bir ifadesi olarak bizde yankı uyandırdı. Buna ek olarak, hip-hop, orkestra, elektronik, chill, ambient ve endüstriyel gibi birçok farklı müzik türünü içeren oyun müziklerimizin farklı yelpazesini vurgulamak için Jufu ile ortaklık yapmak kaçırılmayacak bir fırsat oldu. Julian'la, ona ve oyunumuza özgün bir şekilde ortak olduğumuz için son derece heyecanlıyız.”

Immortals of Aveum 22 Ağustos’ta PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC’de EA uygulaması, Steam ve Epic Games aracılığıyla piyasadaki yerini alacak. Oyunun Deluxe sürümünü satın alan oyuncular üç adet yüzük, iki bilezik ve üç tane de toteme sahip olabilecek.

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