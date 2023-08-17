Call of Duty: Modern Warfare III’ün Oynanış Fragmanı Yayınlandı!

Call of Duty: Modern Warfare III'ün geçtiğimiz günlerde çıkış tarihi belli olmuştu. 10 Kasım Cuma günü piyasaya sürülecek oyunun haritalarıyla ilgili de yeni bilgiler edinmiştik. Şimdi ise çok heyecan verici bir gelişme yaşandı.

Activision, merakla beklenen oynanış fragmanını yayınladı. Fragmanda o kadar çok detay var ki oyuncular şimdiden sosyal medyada yorum yapmaya başladı.

İşte Oynanış Fragmanı!

Gördüğünüz üzere fragmanda oyunun hikâyesi ve karakterleri hakkında birçok bilgi edinebiliyoruz. Örneğin; önceki oyunlardan tanıdığımız Ghost, Price, Soap ve Gaz gibi karakterleri yeni oyunda da görüyoruz.

Ayrıca fragmanda Modern Warfare II'den de bir kesit bulunuyor. Kesitte eski oyunun No Russian bölümü gösterilmiş. Fragmanın sonuna doğru ise ana kötü karakter Makarov'u görüyoruz.

Fragman sayesinde oyunun hikâyesi ile ilgili de biraz fikir edinebiliyoruz. Görünen o ki eski oyundan da aşina olduğumuz Ghost, Soap ve Captain Price gibi tanıdık karakterler, Makarov'u engellemeye çalışacak.

Call of Duty: Modern Warfare III, 2022'deki Modern Warfare II'nin devamı niteliğinde olacak. Oyunda ayrıca Modern Warfare serisinde bir ilk olan Zombi modunu da göreceğiz.

Siz fragmanı nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi bizimle aşağıdan paylaşabilirsiniz.