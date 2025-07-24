İmzalar Atıldı! TUSAŞ'tan İtalya'ya Dev Satış!

Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayi projeleri arasında yer alan hafif taarruz eğitim uçağı HÜRJET üretim başarısını ihracat ile kutluyor. İtalya ile yapılan anlaşma sonucunda HÜRJET satışı resmileşmiş oldu. Peki kaç adet HÜRJET İtalya'ya satılacak? İşte konuyla ilgili detaylar...

HÜRJET Satışı Kesinleşti! Peki Kaç Adet Satılacak?

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) yerli savunma sanayiinin gözde projelerinden biri olan HÜRJET Jet Eğitim Uçağı için ihracat sürecinde tarihi bir adım attı. TUSAŞ ile Airbus arasında imzalanan mutabakat sayesinde HÜRJET’in Avrupa pazarına açılması resmileşti. İspanya ile yürütülen bu stratejik ortaklık sadece uçak satışını değil aynı zamanda mühendislik iş birliği, sistem entegrasyonu ve yerlileştirme gibi çok yönlü bir süreci kapsıyor.

TUSAŞ’tan yapılan açıklamada “HÜRJET Avrupa yolunda emin adımlarla ilerliyor” ifadelerine yer verilirken bu adımın Türkiye’nin havacılık teknolojisindeki kabiliyetini Avrupa genelinde daha görünür kılacağı vurgulandı. TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu’nun TRT Haber’e verdiği bilgilere göre, Airbus ile yürütülen ortaklık sürecinde üçüncü aşamaya geçildi. Anlaşma çerçevesinde tarafların sorumlulukları netleştirildi ve proje kapsamında Eylül sonuna kadar İspanya Savunma Bakanlığı ile üçlü imzaların atılması planlanıyor.

Nihai hedef Ekim ayı içerisinde projenin resmi olarak başlatılması. İlk aşamada 30 adedin üzerinde HÜRJET için mutabakat sağlandı. Bu sayının 36’ya kadar çıkabileceği belirtiliyor. İlk fazda yaklaşık 18 adet uçağın doğrudan Türkiye’den teslim edileceği ikinci fazda ise bazı alt sistemlerin İspanya’da üretileceği bildirildi. Bu alt sistemler Türkiye’de üretilen uçaklara entegre edilerek İspanyol savunma sistemlerine uyumlu hâle getirilecek.

HÜRJET’in NATO uyumlu sistemlerle donatılacak olması, uçağı sadece İspanya’nın değil Avrupa’daki diğer NATO ülkelerinin de potansiyel envanter adayı hâline getiriyor. Bu yönüyle proje HÜRJET’in bölgesel bir eğitim platformundan küresel bir oyuncuya dönüşmesinin kapılarını aralıyor. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...