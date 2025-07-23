Kesinleşiyor: Türkiye Eurofighter Sözleşmesini İmzaladı!

Türkiye'nin hava savunma sistemlerini geliştirme projeleri arasında Eurofighter satın alımları da büyük bir önem arz ediyordu. Bu konuyla ilgili olarak yapılan görüşmeler neticesinde Eurofighter projesinde yer alan ülkelerden bir bir ithalat onayı alımları başlamıştı. Bugün gelen bilgilere göre Almanya'dan da konuyla ilgili onay alındı. İşte konuyla ilgili detaylar...

Türkiye Eurofighter Satın Alımında Son Aşamaya Geldi!

Türkiye’nin uzun süredir devam eden savaş uçağı modernizasyon süreci bugün itibarıyla kritik bir dönemece girdi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile İngiltere Savunma Bakanı John Healey arasında imzalanan mutabakat zaptıyla Türkiye'nin 40 adet Eurofighter Typhoon savaş uçağı alımı resmiyet kazanma yoluna girdi. Bu gelişme Almanya'nın ihracat onayını vermesiyle birlikte daha da somut bir hâl aldı.

Anlaşma kapsamında Türkiye Eurofighter jetlerini kullanan ülkeler kulübüne katılmaya hazırlanıyor. İngiltere’nin öncülük ettiği bu mutabakat Avrupa merkezli savunma konsorsiyumu tarafından üretilen Eurofighter Typhoon jetlerinin Türkiye’ye ihracatının önünü açıyor. Bu kapsamda İngiltere’nin yanı sıra Almanya ve İtalya’nın da onayına ihtiyaç duyuluyordu.

Bugün Almanya’dan gelen ihracat izniyle birlikte bu önemli engel de ortadan kalktı.Uçakların teknik donanım detayları ve teslimat takvimi henüz netlik kazanmış değil. Ancak önümüzdeki haftalarda yapılacak görüşmelerle birlikte paket içeriği, silah sistemleri ve fiyatlandırma gibi konuların da belirlenmesi bekleniyor. Toplam alımın maliyetinin 5 milyar dolara yaklaşabileceği konuşuluyor.

Türkiye'nin bu hamlesi F-35 programından çıkarıldıktan sonra savaş uçağı filosunda oluşan boşluğu doldurmak ve MMU KAAN projesi devreye girene kadar geçici bir çözüm üretmek amacı taşıyor. Eurofighter Typhoon çok rollü (multi-role) yapısı, gelişmiş radar sistemleri ve hava-hava/hava-yer görevleriyle öne çıkıyor. NATO kuvvetleriyle tam uyumlu bu platform Türkiye'nin hava gücünü hem teknik hem de stratejik açıdan önemli ölçüde artırma potansiyeline sahip.

Son gelişmelere göre İngiltere ve Türkiye birkaç hafta içinde nihai anlaşmanın detaylarını netleştirmeyi ve sözleşmeyi resmileştirmeyi hedefliyor. Anlaşma ilk olarak ABD ve Almanya gibi önemli NATO müttefikleriyle ilişkilerde dikkatle izlenirken savunma sanayi çevrelerinde de ciddi yankı uyandırmış durumda. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın...