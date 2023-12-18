İnci Taneleri Dizisinin Tanıtımı Sosyal Medyayı Ayağa Kaldırdı: Peki Ama Neden?

Türk televizyon dünyasının önde gelen isimlerinden Yılmaz Erdoğan'ın senaryosunu yazıp başrolünde yer aldığı İnci Taneleri dizisi, yayınlanan tanıtım videosuyla birlikte büyük bir tepki aldı.

Kadın Katillerinin Romantizasyonu Tartışması Sosyal Medyayı Salladı!

Sosyal medyada paylaşılan tanıtım videosunda kullanılan "Senin aşkın değil sadece, failin olmak da varmış..." ifadeleri izleyiciler arasında kadın katillerini romantize ettiği düşüncesiyle büyük rahatsızlık yarattı.

Dizinin oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan'a ek olarak Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan gibi önemli isimler yer alıyor.

Şenol Sönmez'in yönetmen koltuğunda olduğu dizi, tanıtımıyla birlikte sosyal medyada geniş bir yankı uyandırdı.

Özellikle kadın hakları savunucuları ve izleyiciler arasında gündem olan bu konu çeşitli platformlarda tartışma konusu olmaya devam ediyor.

İzleyiciler dizinin içeriği ve kullanılan dil konusundaki endişelerini dile getirirken, bu tepkilerin dizi yapım ekibini ve kanalı düşünmeye sevk ettiği gözlemleniyor.