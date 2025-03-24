Indiana Jones: The Great Circle, PS5 İçin Geliyor Ama Şartı "Pes" Dedirtti

Bethesda, Indiana Jones'un PS5 versiyonunu bugün tam anlamıyla duyurmaya hazırlanıyor. Oyunda Troy Baker, efsanevi maceracıyı seslendiriyor ve Bethesda'nın paylaştığı görsellerde, Baker'ın bir koltukta oturduğu sahne dikkat çekiyor.

keep eyes here tomorrow pic.twitter.com/WjeA1NSe3r — Bethesda (@bethesda) March 23, 2025

Ön sipariş verenler için özel kıyafetler ve farklı kırbaç tasarımları gibi ekstra içerikler sunulacak. Premium Edition sahipleri, ilerleyen bir tarihte çıkacak olan The Order of Giants genişleme paketine (DLC) erişim hakkı kazanacak. Ancak tüm bunların arasında gerçekten hayrete düşeceğiniz bir detay da var.

İnternet Bağlantısı Şart

Fiziksel sürüm Blu-ray disk ile satışa çıkacak ancak oyun içeriğini tam olarak oynayabilmek için internet bağlantısı gerekecek. Bu bazı oyuncular için büyük hayal kırıklığı. Zira oyunu tamamen diskte bekleyenler için ekstra bir indirme şartı bulunuyor.

İyisiyle kötüsüyle oyunun çıkış tarihi 17 Nisan olarak belirlendi. Premium Edition satın alanlar, Indiana Jones and the Great Circle'ı 15 Nisan'da erken erişimle oynayabilecek. Ön siparişler 25 Mart'tan itibaren PS Store'da açılacak.

Bugünkü duyuruda oyunun PS5 Pro'da nasıl çalışacağına dair detayların da paylaşılması bekleniyor. İlaveten DualSense dokunsal geri bildirim ve adaptif tetik özelliklerinden nasıl yararlanacağına dair bilgiler de paylaşılabilir.

Siz Indiana Jones and the Great Circle'ı PS5'te oynamayı düşünüyor musunuz? Yorumlarda buluşalım!