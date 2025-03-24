Konami'nin Silent Hill F Oyunu O Kadar Korkunç ki Bakın Başına Ne Geldi...

Japon devi Konami tarafından geliştirilen Silent Hill F daha piyasaya sürülmedi bile ama şimdiden bir ülkede yasaklanmayı "başardı."

Avusturalya'nın derecelendirme kurumu, oyuna sınıflandırma verilmediğini duyurdu. Bu da genellikle oyunun piyasaya sürülebilmesi için büyük değişiklikler yapılması gerektiği anlamına geliyor.

Fragmandaki Unsurlar Yasak Kararını Getirmiş Olabilir

Avustralya hükümeti, kararın gerekçesini tam olarak açıklamadıysa da oyundaki içerikli ilgili ortada dolaşan bazı söylentiler var. Örneğin Silent Hill F'nin fragmanındaki uyuşturucu kaynaklı halüsinasyon görülen sahneler ve çocuk istismarı konularının işlenmesinden ötürü bu kararın alındığı düşünülüyor.

Avusturalya geçmişte de uyuşturucu kullanımını özendiren veya içinde çocuk bulunan rahatsız edici sahneler içeren oyunlara karşı sert yaptırımlar uygulamıştı. Bu konuda oldukça katı bir yaklaşım sergilese de özellikle gençleri güvende tutmak için büyük bir çaba içinde desek yeridir—zira birkaç ay evvel sosyal medya kullanımını 16 yaş altına yasaklamasıyla da gündeme gelmişti.

Fallout 3 ve Hotline Miami 2 Bile Kaçamamıştı

Avusturalya kuralları uygulamaya koymakta oldukça katı. Öyle ki Hotline Miami 2'nin gözünün yaşına bakmadan yasaklama kararı aldı ve bu kararı bir daha asla kaldırmadı. Sebebi ise içeriğindeki cinsel şiddet ögeleriydi. Fallout 3'de ise karakterlerin enjeksiyon yaparak "uyuşturucu alması" nedeniyle yasaklama kararı çıkarıldı ama daha sonra oyun sansürlü bir versiyonla piyasaya sürüldü.

Silent Hill F için bu kararın geri alınıp alınmayacağı bilinmiyor. Geçmişte olduğu gibi oyunun sansürlü bir versiyonunun piyasaya sürülmesini talep edebilirler. Ya da sonsuza dek kilit altında da tutabilirler.

Oyuncular için son bir ihtimal de var; yurt dışından ithal edip oynayabilirler ancak bu riskli olur. Her şekilde, oyunun nasıl bir kaderi olacağını ilerleyen zamanlarda göreceğiz.