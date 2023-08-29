Infinix, Cyberpunk Tasarımına Sahip GT 10 Pro Modelini GameX'te Tanıtacak

Küresel teknoloji markası Infinix, çığır açan telefonu Infinix GT 10 Pro'yu GameX 2023'te Türkiye'de piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Bu uygun fiyat ile yüksek performansı birleştiren oyun telefonu, oyun deneyimlerini yeniden tanımlamayı vaat eden çarpıcı bir cyberpunk tasarıma sahip.

GameX 2023'e katılan oyun severler, 1.500 metrekarelik geniş Level Infinite standında Infinix GT 10 Pro ile yakından ve kişisel olarak tanışma şansına sahip olacak. Infinix, Level Infinite standında "Şans Çarkı" etkinlikleri aracılığıyla her gün şanslı ziyaretçilere bir GT10 Pro hediye edecek.

Infinix GT 10 Pro, sekiz çekirdekli Dimensity işlemci ile geliyor ve fiyatı kadar yüksek performansıyla da iddialı bir şekilde geliyor. Telefon, yüksek kare hızları ve gecikmesiz oyun deneyimi ile görsel olarak çarpıcı bir oyun deneyimi sunuyor.

Özel Soğutma Teknolojisi Uzun Süreli Oyun Deneyimi Sağlıyor

Özel soğutma teknolojisi sayesinde verimli ısı dağılımı, uzun oyun seansları sırasında bile rahat bir tutuş sağlarken telefon, dikkat dağıtıcı unsurları en aza indirerek oyuncuların kendilerini tamamen oyuna kaptırmalarını sağlayan yeni yazılım özellikleri sunuyor.

Cyberpunk'tan ilham alan telefonun tasarımı, özelleştirilebilir mini LED ekran ile öne çıkıyor. Koruyucu kapak, uzun süreli oyunlar için güvenli bir tutuş amaçlanarak üretilmiş durumda.

Infinix GT 10 Pro, mobil oyuncuların stil tercihlerine hitap eden Siber Siyah ve Gümüş renk seçenekleriyle yakında Türkiye pazarına sunulacak.