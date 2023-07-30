Infinix, Smart 7'nin 128GB Depolama Alanına Sahip Yeni Modelini Piyasaya Sürdü!

Akıllı telefon modelleriyle ön plana çıkan Infinix, şubat ayında piyasaya sürdüğü Infinix Smart 7 akıllı telefonunun 128GB depolama alanına sahip yeni modelini piyasaya sürdü.

Infinix Smart 7 Özellikleri

Infinix Smart 7, ekran kilidi teknolojisinin son dönemde sıkça kullandığı parmak izi özelliğine ek olarak 6,6 inç HD+ ekrana sahiptir. İşletim sisteminde anakartın üzerine gömülü olan Unisoc SC9863A SoC modelini tercih eden şirket yeni cihazını gök mavisi, zümrüt yeşili ve gece siyahı olmak üzere 3 farklı renk seçeneğiyle sunuyor.

Yükseltilebilir bir RAM’e sahip model, 6.000 mAh desteğiyle uzun ömürlü kullanım sağlıyor. Kamera teknolojisine önem veren şirket bu cihazında AI lensine sahip 13 megapiksel arka kamera desteği sağlıyor.

Teknoloji markasının yeni modeli micro SD kart yuvası, çift SIM ve USB-C Tipi bağlantı noktasına sahiptir. 128 GB desteğiyle gelen yeni model, çift 4G VoLTE desteği ve Bluetooth 4.2 sürümüne sahiptir. Orta Segment özellikleri barındıran model Android 12 OS ile yüklenmiş bir şekilde kullanıcıya sunulur.

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