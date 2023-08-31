Infinix GT 10 Pro Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı!

Ünlü küresel mobil teknoloji markası Infinix, göz alıcı GT 10 Pro modelinin Türkiye'de tanıttı ve satışa sundu. Akıllı telefon sadece Cyberpunk'tan ilham alan çarpıcı bir tasarıma sahip olmakla kalmıyor, aynı zamanda uygun bir fiyat noktasında üst düzey oyun performansı sunarak pazardaki boşluğu doldurmayı vaat ediyor.

Mobil oyunların popülaritesindeki artışla birlikte, bütçe bilincine sahip oyuncular üst düzey deneyimler arıyor. Infinix GT 10 Pro, donanım ve yazılımı optimize eden, reklamlardan arındırılmış modern bir kullanıcı deneyimi sunarak oyun akıllı telefonu ortamını yeniden tanımlamayı amaçlıyor.

GT 10 Pro, şık dış görünümünün altında, erişilebilir mobil oyunlar için yeni standartlar belirleyen 6nm üretim mimarisine sahip Dimensity 8050 işlemciden güç alıyor. 3GHz hızında çalışan bu işlemci, bir süper çekirdek, 2,6GHz hızında üç performans çekirdeği ve 2GHz hızında dört ek çekirdeği bir araya getirerek etkileyici bir performans sunuyor.

Oyun deneyimini geliştiren GT 10 Pro, Mali 'Valhall' mimarisine dayanan dokuz çekirdekli bir ARM Mali-G77 grafik işlemcisine sahip. Bu GPU, yüksek kare hızları ve gecikmesiz oyun deneyimi sağlayarak kullanıcıları nefes kesici görsellerin içine çekiyor.

Uzun süreli oyun seansları sırasında aşırı ısınmayı önlemek için cihazda buhar hazneli sıvı soğutma teknolojisi bulunuyor. Ayrıca sorunsuz oyun ve geniş uygulama alanı için 16 GB'a kadar genişletilmiş sistem belleği (8 GB + 8 GB) ve 256 GB yerleşik depolama alanı yer alıyor.

Pure XOS ile Android 13 üzerinde çalışan GT 10 Pro, önceden yüklenmiş daha az sayıda uygulama ve güçlü güvenlik güncellemeleriyle temiz ve modern bir yazılım deneyimi sunuyor.

GT 10 Pro, akıcı ve duyarlı bir oyun deneyimi için 120Hz yenileme hızına ve 360Hz dokunmatik örnekleme hızına sahip çarpıcı bir 10-bit FHD+ AMOLED ekranıyla da dikkat çekmeyi başarıyor.

Telefonun kamera noktasında ise 108MP HD ana kamera ve çift flaşlı ve yaratıcı özelleştirme seçeneklerine sahip 32MP Ultra HD selfie kamerası yer alıyor.

Infinix GT 10 Pro Özellikleri

Ekran: 120Hz yenileme hızı, 360Hz dokunmatik örnekleme hızı, 10-bit FHD+ AMOLED 6,67 inç

120Hz yenileme hızı, 360Hz dokunmatik örnekleme hızı, 10-bit FHD+ AMOLED 6,67 inç İşlemci: Dimensity 8050

Dimensity 8050 RAM: 16 GB (8+8)

16 GB (8+8) Depolama: 256 GB

256 GB Arka Kamera: 108MP + 2MP + 2MP

108MP + 2MP + 2MP Ön Kamera: 32MP

32MP Pil: 5.000 mAh

5.000 mAh İşletim Sistemi: Android 13

Infinix GT 10 Pro Türkiye Fiyatı

Siber Siyah ve Serap Gümüşü renk seçenekleriyle sunulan Infinix GT 10 Pro'nun Türkiye fiyatı 19.999 TL olarak belirlenmiş durumda ve zincir marketlerdeki alıcılar için WE23 TWS kulaklık, Infinix Watch XW1 ve bir parmak tetiği hediye olarak verilmekte.