Infinix Hot 50 Pro+ Tanıtıldı: İşte Özellikleri

Ülkemizde aktif olarak faaliyet gösteren markalardan birisi olan Infinix yeni akıllı telefonu Hot 50 Pro+ ile karşımıza çıktı. Sonda yer alan + işareti Plus anlamına geliyor. Bu kapsamda Infinix Hot 50 Pro Plus'ın en büyük özelliklerinden birisi dünyanın en ince 3D kavisli SlimEdge tasarımına sahip telefonu olarak nitelendirilmesi.

Infinix Hot 50 Pro Plus Özellikleri

6.8 mm kalınlığa sahip olan telefon gücünü MediaTek Helio G100 işlemciden alıyor. 5G desteği bulunmayan bu işlemciye 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı eşlik ederken, dahili hafıza microSD kart ile genişletilebiliyor.

Infinix ilginç bir şekilde Hot 50 Pro Plus'ın teknik özelliklerini ayrıntılı olarak açıklamadı. YouTube kanalında yayınladığı birkaç video, akıllı telefonun Gorilla Glass korumalı 120 Hz sürekli açık kavisli AMOLED ekrana sahip olduğunu gözler önüne seriyor.

Ön kamera için deliğe sahip olan bu ekran parmak izi okuyucuya da ev sahipliği yapıyor. Islak ve yağlı parmaklarla bile rahatlıkla çalışabildiği belirtilen bu ekranın büyüklüğü ve çözünürlüğü ise bilinmezliğini koruyor.

Cihazı besleyen 5000 mAh kapasiteli batarya, USB-C portu üzerinden 33W'a kadar hızlı şarj desteği sunuyor. IP54 sertifikasına ve JBL tarafından optimize edilen çift hoparlöre sahip olan telefon için üç renk seçeneği bulunuyor. Fiyatı ise henüz açıklanmadı.