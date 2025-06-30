Türkiye'ye Gelse Çok Satar! Bütçe Dostu Telefon Tanıtıldı

Android akıllı telefon pazarının önde gelen markalarından Infinix, yeni modeli Hot 60i’yi tüketicilerin karşısına çıkardı. Uygun fiyatlı bir seçenek olarak öne çıkan bu akıllı telefon, sunduğu özelliklerle beklentileri fazlasıyla karşılayacak gibi duruyor. İşte Infinix Hot 60i teknik özellikleri ve fiyatı…

Infinix Hot 60i Özellikleri

Bangladeş’te sessiz sedasız piyasaya sürülen Infinix Hot 60i, selefi Hot 50i’ye benzer bir tasarım çizgisini sürdürüyor. Önde 120 Hz yenileme hızına sahip 6,78 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlüklü IPS LCD bir ekran sunuluyor. Bu panel 800 nit tepe parlaklığa ulaşabiliyor.

Cihazın kalbinde MediaTek Helio G81 Ultimate işlemci yer alıyor ve 6 GB ya da 8 GB RAM seçenekleriyle destekleniyor. Depolama tarafında ise 128 GB ve 256 GB opsiyonları mevcut. 5.160 mAh kapasiteli bataryadan güç çekiyor. Bu noktada 45W hızlı şarj desteği olduğunu belirtelim.

Kamera tarafına baktığımızda arka bölümde 50 megapiksel ana kamera ve 2 megapiksel yardımcı kamera yer aldığını görüyoruz. Ön kısımda ise f/2.0 diyafram açıklığına sahip 8 megapiksel bir özçekim kamerası bizleri karşılıyor.

Android 15 tabanlı XOS 15.1 üzerinde çalışan Infinix Hot 60i, 4G LTE, Wi-Fi 5, Bluetooth 5, NFC, GPS/A-GPS ve USB Type-C bağlantı özelliklerini destekliyor. Son olarak cihazın boyutlarının 167.9 × 75.6 × 7.7 mm olduğunu da söyleyelim.

Infinix Hot 60i teknik özellikleri şu şekilde sıralandı;

Ekran: 6,78 inç IPS LCD, Full HD+ çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı, 800 nit tepe parlaklık

6,78 inç IPS LCD, Full HD+ çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı, 800 nit tepe parlaklık İşlemci: MediaTek Helio G81 Ultimate

MediaTek Helio G81 Ultimate RAM: 6 GB veya 8 GB

6 GB veya 8 GB Depolama: 128 GB veya 256 GB

128 GB veya 256 GB Batarya: 5.160 mAh kapasite, 45W hızlı şarj desteği

5.160 mAh kapasite, 45W hızlı şarj desteği Arka Kamera: 50 MP ana kamera + 2 MP yardımcı kamera

50 MP ana kamera + 2 MP yardımcı kamera Ön Kamera: 8 MP (f/2.0)

8 MP (f/2.0) İşletim Sistemi: Android 15 tabanlı XOS 15.1

Android 15 tabanlı XOS 15.1 Bağlantı: 4G LTE, Wi-Fi 5, Bluetooth 5, NFC, GPS/A-GPS, USB Type-C

4G LTE, Wi-Fi 5, Bluetooth 5, NFC, GPS/A-GPS, USB Type-C Diğer: Yan tarafa konumlandırılmış parmak izi okuyucu, 167.9 × 75.6 × 7.7 mm boyutlar

Infinix Hot 60i Fiyatı

Infinix Hot 60i fiyat listesi şu şekilde;

Infinix Hot 60i 6 GB RAM + 128 GB: 13 bin 999 Bangladeş takası (115 dolar)

Infinix Hot 60i 8 GB RAM + 256 GB:16 bin 499 Bangladeş takası (135 dolar)

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Infinix Hot 60i özellikleri ve fiyatını nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.