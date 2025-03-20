Orta Segment Canavarı Infinix Note 50 Pro+ 5G Tanıtıldı! İşte Fiyatı

Android pazarının önde gelen üreticilerinden Infinix, Note 50 serisine yeni Note 50 Pro+ 5G modelini dahil etti. Serinin yeni üyesi, vadettikleri ile dikkat çekti. İşte Infinix Note 50 Pro+ 5G teknik özellikleri ve fiyatı!

Infinix Note 50 Pro+ 5G Özellikleri ve Fiyatı

Infinix Note 50 Pro+ 5G, 6.78 inç boyutunda FHD+ AMOLED ekranla geliyor. 144 Hz yenileme hızı sunan bu ekran, 1300 nit parlaklık sağlıyor. 2304 Hz PWM karartmaya sahip olduğunu da belirtelim.

MediaTek'in Dimensity 8350 Ultimate işlemcisinden güç alan cihaz, 12 GB LPDDR5x RAM'e sahip. Depolama alanıysa 256 GB. Öte yandan ön tarafında 32 Megapiksellik özçekim kamerası bulunduran modelin arka tarafında OIS destekli 50 MP ana + 8 MP ultra geniş açı + 50 MP periskop telefoto şeklinde üçlü kamera kurulumu yer alıyor

Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.4, NFC ve USB-C bağlantıyı destekleyen cihaz, Android 15 tabanlı XOS 15 üzerinde çalışıyor. Son olarak renk seçeneklerininse Titanium Grey, Enchanted Purple, ve Racing Edition olduğunu belirtelim.

Infinix Note 50 Pro+ 5G teknik özellikleri şu şekilde sıralandı;

Ekran: 6.78 inç FHD+ AMOLED, 144Hz yenileme hızı, 1300 nit parlaklık, 2304Hz PWM karartma

6.78 inç FHD+ AMOLED, 144Hz yenileme hızı, 1300 nit parlaklık, 2304Hz PWM karartma İşlemci: MediaTek Dimensity 8350 Ultimate

MediaTek Dimensity 8350 Ultimate RAM: 12GB LPDDR5x (+12GB sanal RAM)

12GB LPDDR5x (+12GB sanal RAM) Depolama: 256GB UFS 4.0

256GB UFS 4.0 Batarya: 5200mAh, 100W hızlı şarj, 50W kablosuz şarj, 10W tersine kablosuz şarj

5200mAh, 100W hızlı şarj, 50W kablosuz şarj, 10W tersine kablosuz şarj Ana Kamera: 50 MP Sony IMX896, OIS destekli

50 MP Sony IMX896, OIS destekli Ultra Geniş Açı Kamera: 8 MP

8 MP Periskop Telefoto Kamera: 50 MP, 6x optik zoom, 100x dijital zoom

50 MP, 6x optik zoom, 100x dijital zoom Ön Kamera: 32 MP

32 MP Parmak İzi Okuyucu: Var

Var Bağlantı: Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.4, NFC, USB-C

Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.4, NFC, USB-C İşletim Sistemi: Android 15 tabanlı XOS 15

Android 15 tabanlı XOS 15 Toz ve Su Direnci: Var (IP64)

Var (IP64) Renk Seçenekleri: Titanium Grey, Enchanted Purple, Racing Edition

Titanium Grey, Enchanted Purple, Racing Edition Fiyat: 370 dolar

Infinix Note 50 Pro+ 5G fiyatınınsa 370 dolar olduğu açıklandı. Orta segmentte konumlanan telefon, özellikleriyle rekabete hız katacak.