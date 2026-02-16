100W Hızlı Şarja Sahip Telefon Geliyor! 12 GB RAM'i Var

Infinix'in Note 60 Ultra isimli yeni akıllı telefonuna dair önemli bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Geekbench testinde ortaya çıkan Note 60 Ultra, bu kez yeni bir sertfikasyon platformunda görüntülendi. Bu sertifika ile birlikte telefonun destekleyeceği kablosuz teknolojiler belli oldu.

Infinix Note 60 Ultra'nın FCC Sertifikası Ne Anlama Geliyor?

Infinix Note 60 Ultra, X6877 model numarası ile birlikte FCC sertifikasyon platformunda ortaya çıktı. Bu sertifika, akıllı telefonun global pazarda piyasaya sürüleceği anlamına geliyor. Yeni modelin Türkiye'de de satışa sunulması bekleniyor. Sertifika göre akıllı telefon 5G, Çift bant Wi-Fi (2.4 GHz + 5 GHz) Bluetooth, NFC teknolojilerini destekleyecek.

Infinix Note 60 Ultra'nın Özellikleri Nasıl Olacak?

Hızlı Şarj: 100W kablolu, 30W kablosuz

100W kablolu, 30W kablosuz RAM: 12 GB

12 GB Depolama: 256 GB / 512 GB

256 GB / 512 GB Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ana Kamera: 200 MP

200 MP Batarya Kapasitesi: 7000 mAh / 6000 mah

7000 mAh / 6000 mah Yazılım: Android 16 tabanlı XOS 16

Ortaya çıkan bilgilere göre Infinix Note 60 Ultra, iki farklı sürüm ile gelecek. Bu sürümlerden biri 7000 mAh, diğer iise 6000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Akıllı telefon, dev batarya sayesinde uzun pil ömrü sunacak. Akıllı telefon 100W kablolu hızlı şarj, 30W kablosuz hızlı şarj teknolojilerini destekleyecek.

Yüksek şarj hızı, akıllı telefonun kısa sürede şarj olmasını sağlayarak zamandan tasarruf ettirecek. Android 16 tabanlı XOS 16 ile bilrikte gelmesi beklenen akıllı telefon 12 GB RAM'e sahip olacak. Note 60 Ultra, 256 GB ve 512 GB olmak üzere iki farklı depolama seçeneği sunacak.

Akıllı telefonun arka yüzeyinde 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera bulunacak. Infinix Note 50 Pro 4G'da 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera yer alacak. Telefonun ön kamerası ise 32 megapiksel çözünürlüğüne sahip. Yeni modelin ön kamerasında da aynı çözünürlüğü görebiliriz.

Infinix Note 60 Ultra Ne Zaman Tanıtılacak?

Infinix Note 60 Ultra'nın 2026 yılının ilk yarısında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Yüksek şarj hızı ve yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan Infinix Note 50 Pro 4G, 2025 yılının mart ayında tanıtılmıştı.

Infinix Note 60 Ultra'nın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Infinix Note 50'nin 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü şu anda 17 bin TL civarı bir fiyat etiketiyle satılıyor. Note 60 Ultra'nın serinin önceki modelinden daha güçlü donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda başlangıç fiyatı 20 bin TL civarı olabilir. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını, telefonun farklı fiyata sahip olabileceğini belirtelim.