10 GB RAM'li iPhone 17e Performans Testine Girdi

Apple'ın uygun fiyatlı telefonu iPhone 17e, performans testine girdi. Geekbench 6 veritabanında "iPhone99,11" kod adıyla ortaya çıkan cihaz, daha tanıtılmadan performansıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Peki iPhone 17e'nin performansı nasıl?

iPhone 17e'nin Geekbench Performansı Ortaya Çıktı

iPhone 17e'ye ait olduğu iddia edilen bir Geekbench 6 testi ortaya çıktı. Test sonuçlarına göre Apple'ın yeni telefonu, tek çekirdek testinde 2.560 puan, çoklu çekirdek testinde ise 8.553 puan aldı. Metal grafik testi sonucu da 46.158 olarak kaydedildi. Listelenen özelliklere göre cihaz, 3.76 GHz temel frekansa sahip sekiz çekirdekli bir işlemci ve 10 GB RAM ile geliyor.

Model Tek Çekirdek Çoklu Çekirdek iPhone 17 3.695 9.425 Samsung Galaxy S25 3.120 9.720 iPhone 16e 3.145 7.845 iPhone 17e 2.560 8.553

Kıyaslamak gerekirse Apple'ın bir önceki uygun fiyatlı telefonu iPhone 16e, tek çekirdek testinde 3.400 puan, çoklu çekirdek testinde de 8.700 paun almıştı. Eğer bu test gerçekten de iPhone 17e'ye aitse şirketin yeni telefonu bir önceki modele göre daha düşük performans sunacak. Belirtmekte fayda var ki bu Apple'ın stratejisi ile pek de uyuşan bir şey değil. Bu nedenle szıdırılan testlerin gerçek olmama ihtimali mevcut. Üstelik elimizdeki tek ipucu düşük test sonuçları değil.

Daha önce ortaya çıkan sızıntılar Apple'ın bu telefonda iPhone 17'de de kullanılan A19'un bir varyasyonunu kullanacağını gösteriyordu. Söz konusu işlemci 4.26 GHz'de çalışıyor. Sızıntılarda gösterilen model ise 3.76 GHz. Şirketin söz konusu işlemcinin performansını biraz kısacağını biliyoruz. Ancak yeni telefonunu iPhone 16e'nin gerisine düşürmesi pek de olası değil. Ayırca sızıntılarda model ismi de soru işaretleri yaratıyor.

iPhone 16e'nin sistem dosyalarında "iPhone17,5" olarak geçtiği biliniyor. Bu mantığa göre yeni modelin "iPhone18,5" kod adına sahip olması gerekiyor. Ancak listelemede hiçbir anlamı olmayan "iPhone99,11" kullanılıyor. Bir diğer çelişki de anakart kodlamasında. Apple'ın son modellerinde kullandığı isimlendirme standardına göre iPhone 17 "V57AP", iPhone 16e ise "V59AP" koduna sahip. Ancak bu sözde iPhone 17e listesinde "VPHONE600AP" gibi tamamen farklı bir anakart kodu yer alıyor.

Tüm bunlar sizde "yazmış geçmişlerdir ne olacak yani?" hissiyatı oluşturan önemsiz detaylar gibi görünmeyebilir. Ancak Apple söz konusu detaycılık olduğunda dünyanın en takıntılı şirketi. Örneğin şirket ne zaman yeni bir ürünün tanıtım görselini yayınlasa cihazdaki saat 09:41 olarak gösterilir. Bu 2027'de tanıtılan ilk iPhone'a gönderme yapılan şirket içi bir gelenektir. Yine de Apple bize ters köşe yapabilir.