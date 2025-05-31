120 Hz Ekran, 5000 mAh Batarya: Uygun Fiyatlı Infinix Smart 10 Sızdırıldı!

Infinix'in bütçe dostu akıllı telefon serisi Smart, yakında Smart 10 modeliyle birlikte daha da genişleyecek. Serideki diğer modellere göre farklı bir arka tasarım sunacağı söylenen cihazın teknik özellikleri sızdırıldı. Peki Infinix Smart 10, tüketicilere neler sunacak? İşte iddialar!

Beklenen Infinix Smart 10 Özellikleri

Kaynağa göre Infinix Smart 10, gücünü Unisoc T7250 işlemcisinden alacak. Bu yonga seti geçen yıl piyasaya sürülen Smart 9'da bulunan MediaTek Helio G81 ile aynı çekirdeklere sahip. Bu çekirdekler iki adet Cortex-A75 ve altı adet Cortex-A55 şeklinde.

6 GB RAM ile gelecek cihaz, ekstra 3 GB sağlayacak sanal bellek özelliğine sahip olacak. Telefonun ön tarafında ise 6.67 inç boyutunda 120 Hz destekli HD+ ekran yer alacak. Arka taraftaysa 8 MP ana kamera bizleri karşılayacak. Bu çözünürlük Smart 9'da 13 MP idi. Buna göre Smart 10'da muhtemelen ikinci bir kamera daha bulunacak. Son olarak selefindeki gibi 5000 mAh bataryadan güç çekecek model, 15W şarjla beslenecek.

Infinix Smart 10 Çıkış Tarihi ve Fiyatı

Infinix Smart 10 çıkış tarihi ve fiyatı ile ilgili henüz net bir bilgi yok. Fakat 150 doların altında bir etiketle satışa sunulması bekleniyor. Buna göre bütçe dostu Android akıllı telefonlar listesine dahil olabileceğini söyleyebiliriz.

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