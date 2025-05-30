Infinix'in Yüksek Performansı Tableti Hakkındaki Detaylar Netleşti

Infinix, yeni XPAD 20 model tabletini global pazarlardaki kullanıcılarına sunmaya hazırlanıyor. Yakın zamanda XPad GT tablet ve GT 30 Pro akıllı telefonunu da tanıtan şirket, XPAD 20 modelinin kompakt, performansı yüksek olmasına epey ilgi göstermiş.

Bu tablet, performans anlamında kullanıcıyı üzmeyecek teknik detaylara sahip. Tabletin teknik özelliklerine dair detaylara aşağıdaki listeden erişebilirsiniz.

Infinix XPAD 20 Tablet Teknik Özellikleri

Infinix XPAD 20'nin öne çıkan özellikleri şöyle:

İşlemci: MediaTek Helio G88 (2.0 GHz)

MediaTek Helio G88 (2.0 GHz) GPU: ARM Mali-G52 2EEMC2

ARM Mali-G52 2EEMC2 Boyut: 257.67 x 169.22 x 7.9 mm

257.67 x 169.22 x 7.9 mm Ağırlık: 498 gram

498 gram İşletim Sistemi: Android 15 (2 yıl güvenlik yaması güncelleme garantisi)

Android 15 (2 yıl güvenlik yaması güncelleme garantisi) RAM Seçenekleri: LPDDR4X destekli 4 GB, 6 GB, 8 GB seçenekleri var

LPDDR4X destekli 4 GB, 6 GB, 8 GB seçenekleri var Depolama: 128 GB, 256 GB seçenekleri var

128 GB, 256 GB seçenekleri var Kamera: Flaşlı 8 MP 1080p video @ 30 FPS arka kamera VE flaşlı 5 MP 720p video @ 30 FPS ön kamera

Flaşlı 8 MP 1080p video @ 30 FPS arka kamera VE flaşlı 5 MP 720p video @ 30 FPS ön kamera Batarya: 7000mAh

7000mAh Şarj: 10W type-C kablolu şarj

Üç Farklı Renk Seçeneği ve Full HD Ekran

Nano SIM ve microSD kartı aynı anda destekleyen Infinix XPAD 20'de Rising Red, Dreamy Purple, Forest Green ve Stellar Grey olmak üzere tam dört farklı renk seçeneği bulunuyor. Infinix'in global web sitesinde yerini çoktan almış olan bu cihazda 11 inç boyutunda Full HD+ (1200x1920) çözünürlüklü IPS LCD ekran bulunuyor.

Tabletin 180Hz dokunmatik örnekleme hızı ve 25kHz PWM karartma ile göz sağlığını koruyan TÜV Rheinland sertifikası da bulunuyor. %83.70'lik ekran-gövde oranıyla geniş bir görüntüleme alanı sunan bu ekran, 60Hz ve 90Hz yenileme hızlarını destekleyerek akıcı bir deneyim sağlıyor.

Bağlantı özellikleri açısından da oldukça kapsamlı olan XPAD 20; 2G, 3G ve 4G ağlarını destekliyor. WiFi 5 ve Bluetooth 5.2 kablosuz bağlantı imkanlarının yanı sıra, GPS ve OTG desteği de sunuyor. Cihaz, Nano SIM ve microSD kartlar için birleşik bir tepsiye sahip.

XPAD 20 Çıkış Tarihi ve Fiyatı

Infinix XPAD 20'nin küresel pazarlardaki fiyatı ve çıkış tarihi henüz açıklanmadı.