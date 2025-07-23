4 Bin TL'lik Telefon Geliyor! 120Hz Ekran, Yapay Zeka ve Dahası

Geçtiğimiz haftalarda yüksek yenileme hızına sahip ucuz telefon Infinix Hot 60i'yi duyuran Infinix, yeni bir telefon satışa sunmaya hazırlanıyor. Infinix Smart 10 isimli bütçe dostu telefon iddialı özellikleriyle öne çıkıyor.

Infinix Smart 10'un Özellikleri Nasıl Olacak?

Infinix tarafından oluşturulan web sayfasında yer alan bilgilere göre Smart 10, LCD ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı ve 700 nit parlaklık sunacak. Telefonda ayrıca 3,5 mm kulaklık girişi ve çift hoparlör bulunacak.

Telefon gücünü Unisoc T7250 işlemcisinden alacak. 12 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci iki adet 1.8 GHz Cortex-A75 ve altı adet 1.6 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz çekirdek içeriyor.

Android 15 tabanlı XOS 15 ile birlikte gelecek telefon 5000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Telefonda 8 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera, 8 megapiksel çözünürlüğünde arka kamear yer alacak.

Smart 10'un yan tarafında yapay zeka özelliklerine hızlıca erişmenizi sağlayan bir buton da bulunacak. Telefondaki yapay zeka özellikleri arasında web sayfasını ve belgeyi özetleme, herhangi bir konu hakkında bilgi alma, telefonda çeşitli işlemleri gerçekleştirme dahil birçok işlev bulunacak.

Infinix Smart 10'un Tahmini Türkiye Fiyatı

Infinix Smart 10'un 10.000 Hindistan rupisinden (4.684 TL) daha düşük bir fiyat etiketine sahip olacağı iddia edildi. Buna göre Türkiye'de telefonun vergili fiyatı 9 bin TL civarında olabilir. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun Türkiye'de farklı fiyata sahip olabileceğini belirtelim.

Infinix Smart 10 Ne Zaman Çıkacak?

Infinix Smart 10'un 25 Temmuz 2025 tarihinde Hindistan'da satışa sunulması bekleniyor.